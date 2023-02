Steven Spielberg bei Berlinale: Nur Erinnerung heilt Wunden

Spielberg wurde in Berlin von seiner Frau Kate Capshaw begleitet. Er bedankte sich während der Verleihung und sagte im Laufe seiner Rede auch: „Ich muss gestehen, dass ich richtig Angst vor Bären habe. Noch mehr Angst als vor Haien.“ Anschließend wurde sein neuer Film „Die Fabelmans“ gezeigt. Die autobiografisch geprägte Geschichte erzählt von der Kindheit und Jugend eines Sohnes jüdischer Eltern in den USA der 50er Jahre und dessen Anfängen als Filmemacher. Der Film soll am 9. März in die deutschen Kinos kommen.