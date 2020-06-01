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Montag, 01.06.2020 - 07:00
5 min

Stille in Zeiten der Corona-Krise: Gesang- und Musikvereine bangen um Zukunft

Es ist ruhig geworden. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Bei Gesang- und Musikvereinen in der Region gibt es wegen der Corona-Pandemie derzeit weder Proben noch Auftritte.

Von Stefan Weil
Beim Singen, aber auch beim Spielen von Blasinstrumenten werden Aerosole in deutlich größeren Mengen ausgestoßen als beim normalen Sprechen. Der Virologe Christian Drosten spricht ihnen eine zumindest ebenso große Bedeutung hinsichtlich des Ansteckungsrisikos mit dem Coronavirus zu wie den Tröpfchen. In Chören und Musikgruppen können die Abstandsregeln außerdem nur schwer eingehalten werden. Deshalb finden in der Region derzeit weder Proben noch Auftritte statt. Symbolfoto: SWL/Uwe Steinrich/Pixelio

Beim Singen, aber auch beim Spielen von Blasinstrumenten werden Aerosole in deutlich größeren Mengen ausgestoßen als beim normalen Sprechen. Der Virologe Christian Drosten spricht ihnen eine zumindest ebenso große Bedeutung hinsichtlich des Ansteckungsrisikos mit dem Coronavirus zu wie den Tröpfchen. In Chören und Musikgruppen können die Abstandsregeln außerdem nur schwer eingehalten werden. Deshalb finden in der Region derzeit weder Proben noch Auftritte statt. Symbolfoto: SWL/Uwe Steinrich/Pixelio

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