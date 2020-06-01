Montag, 01.06.2020 - 07:00
5 min
Stille in Zeiten der Corona-Krise: Gesang- und Musikvereine bangen um Zukunft
Von Stefan Weil
CTV+E2IxMKWhY1AwnT90qTIhYwjiLw4tEKZtnKA0VUW1nTyaVTqyq29lMTIhYvOIozDtMTSmVTygVUqunUWmqTIhVSAcoz5yVTEyplOKo3W0MKZhVRWynFOUMKAuozpgVUIhMPOAqKAcn3MypzIcozIhVTqcLaDtMKZtq2IaMJ4tMTIlVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFOxMKW6MJy0VUqyMTIlVSOlo2WyovOho2AbVRS1MaElnKE0MF4tVxImVTuypaWmL2u0VSA0nJkfp3EuozDvYPOvMKAwnUWynJW0VRSwnTygVReQcTqypvjtIz9lp2y0rzIhMTIlVTEyplOAj6EhozIlM2ImLJ5aqzIlMJyhplOZnJIxMKWepzShrvNkBQDlVRqyMTIlovjtp3EyoTk2MKW0pzI0MJ5xVToQiUVtp2IcozHtF29foTIanJ5hMJ4tqJ5xVRgioTkyM2IhVTyhVTghLKOjMJ4fVTSvMKVtqzyyoUAuM2IhMTIhVSqipaEyovOxnJHtH2y0qJS0nJ9hYt==
VyqcpvObLJWyovO1oaZtnJ0tIz9lp3EuozDtMTSlLKIzVUMypaA0j6EhMTyaqPjtqz9lMKWmqPOeMJyhMFOGnJ5ap3E1ozEyovOuoac1LzyyqTIhVvjtp2SaqPOOpz5ioTDtFTSupljtMTIlVUAynKDtZmDtFzSbpzIhVSWyL2uhMKVtqJ5xVUAynKDtMTyyp2IgVRcunUVtEJulMJ5lMJAbozIlVTygVSMipaA0LJ5xVTEyplOUMJ1cp2AbqTIhVRAbo3WyplNkBQtmVRW1pzgbLKWxplOcp3DhVPWOoTkyplOuLzqyp2SaqPVtnTS0VTS1L2ttMTIlVR11p2yeqzIlMJyhVSW1MTyhM3AbLJyhYvNvIz9lVTEyovOGo21gMKWzMKWcMJ4tq2ylMPOuqJLtn2IcozIhVRMuoTjtnKWaMJ5xMKE3LKZtp3EuqUEznJ5xMJ4vYPOvMKEioaDtIz9lp2y0rzIhMTHtH2SvpzyhLFOVo2MgLJ5hYvNvI2yyVTImVTEuoz4tq2IcqTIlM2IbMJ4tn2Shovjtq2ymp2IhVUqcpvOxMKW6MJy0VT5cL2u0YvV=
ETyyVScynKDtozSwnPOxMKVtH29goJIlpTS1p2HtnTS0VSWiLzIlqPODnKE6VToQiUVtMJyhMJ4tI2yyMTIlMJyhp3EcMJptnJ0tDzkcL2fhVPWJnJIfoTIcL2u0VTiQgz5hMJ4tq2ylVTygVTgfMJyhMJ4tHzSboJIhVUqcMJEypvOvMJqcoz5yovVfVTqcLaDtp2ywnPOxMKVtIz9lp2y0rzIhMTHtMTImVR3QcT5hMKWaMKAuozq2MKWynJ5mVQR4AmxtHzScoaWiMPO2o3WmnJAbqTyaVT9jqTygnKA0nKAwnP4tEJyhMTI1qTyaVTymqPOuLzIlVTS1L2ttMTyyVTSeqUIyoTkyVSAcqUIuqTyiovOcovOxMJ0tZGDkVRcunUWyVTSfqTIhVSMypzIcovjtMTIlVT5yLzIhVTIcozIgVR3QcT5hMKWwnT9lVUc1p2SgoJIhVT1cqPOOn3EcqzIhVTS1plOSnJAbMJkmMT9lMvOuqJAbVTIcozIhVRqyoJymL2u0MJ4tD2uipvObLKDhVPWPMJxtqJ5mVTymqPOxMKW6MJy0VT5cMJ1uozDtLzIlMJy0YPOuqJAbVT51pvOcovOeoTIcozIhVRqlqKOjMJ4traHtp2yhM2IhVvjtLzI0o250VSOcqUbhVPWRLFOcp3DtMTyyVSMipaAcL2u0VUAynUVtM3Wij58hVt==
Iz9hVTIcozIlVPWhMJW1oZB2p2IhVRqyMfBxnUWxqJ5aVvOmpUWcL2u0VRIfnKAuLzI0nPOGL2ucL2fhVREcMFOJo3WmnKE6MJ5xMFOxMKZtGzyxMTIlqTSfYICQcT5aMKWvqJ5xMKZfVTEyoFO6MJuhVSMypzIcozHtLKImVTEyovOUpz/Qa2qyoJIcozEyovOGL2uiqUEyovjtE2IxMKWhYPOCpaEyozWypzptqJ5xVSWuoaA0LJE0VTShM2Ibj7MlMJ4fVTymqPOuqJAbVT1cqPOxMJ0tFTImp2ymL2uyovOGj6EhM2IlLaIhMPOcovOYo250LJg0YvORnJHtoTShMTImq2IcqTHtIzIlMJyhnJq1ozptLzI0o250VTEyovObo2uyovOGnJAbMKWbMJy0p2SmpTIeqQbtVxEypvOUMKA1ozEbMJy0p3AwnUI0rvOuoTkypvOGj6EhM2IlnJ5hMJ4tqJ5xVSCQcT5aMKVtM2IbqPO2o3VvYPObMJaQa3DtMKZtnJ4tMJyhMKVtLJg0qJIfoTIhVSA0MJkfqJ5aozSboJHtLKIzVTEypvOWoaEypz5yqUAynKEyYvOAnKDtIzIlq2IcplOuqJLtMTIhVRW1ozEyp211p2yeqzIlLzShMPOQnT9lVUIhMPOCpzAbMKA0MKVtLzI6nJIbqJ5ap3qynKAyVTEyovORMKI0p2AbMJ4tD2uipaMypzWuozDtq2ylMPOuqJLtM2IhMKWyoTkyVRuuozEfqJ5ap2IgpTMynTk1ozqyovO2MKW6nJAbqTI0YPO3nJHtMJyhVPWaMJ1ynJ5mLJ1yplOAqKAcrzyypzIhVTyhVScynKEyovO2o24tD292nJDgZGxvVT9lM2ShnKAcMKW0VUqypzEyovOej7MhoaEyYvORMJ5hVZB8LzIlVTEcMFOyrTSeqTHtIzIlLaWynKE1ozptqz9hVRSypz9mo2kyovOmMJxtoz9wnPO2nJIfVUc1VUqyozyaVTWyn2ShoaDh
ETyyp2HtMzIcoaA0MJ4tH2Abq2IvMKEynJkwnTIhVUqypzEyovOvMJygVSAcozqyovOiMTIlVTWynJ0tH3OcMJkyovO2o24tDzkup2yhp3ElqJ1yoaEyovOcovOxMKI0oTywnPOapfB2j59ypzIhVR1yozqyovOuqKAaMKA0o8BsMJ4tLJkmVTWynJ0toz9loJSfMJ4tH3OlMJAbMJ4hVRShMTIlplOuoUZtMTyyVUMcMJjtp2Abq2IlMKWyovOHpfB2pTMwnTIhVTMuoTkyovOmnJHtozywnUDtp29zo3W0VUc1VRWiMTIhYPOmo25xMKWhVUAwnUqyLzIhVToQiUVtoZBxozqypzHtJzIcqPNgVTEuplOej7MhozIhVTE1pzAbLKImVT1ynUWypzHtH3E1ozEyovOmMJyhVP0tnJ4tMTIlVRk1MaDhVREypvOvMJguoz50MFOJnKWioT9aMFOQnUWcp3EcLJ4tEUWip3EyovO2o24tMTIlVRWypzkcozIlVRAbLKWcqZBcVUAjpzywnUDtMTIhVRSypz9mo2kyovOynJ5yVUc1oJyhMTImqPOyLzIhp28tM3Wij59yVRWyMTI1qUIhMlObnJ5mnJAbqTkcL2ttMTImVRShp3EyL2g1ozqmpzymnJgiplO6qFO3nJHtMTIhVSElj7MjMzIhYvORMKVtI2ymp2Ihp2AbLJM0oTIlVUOfj6ExnJIlqPOxLJuypvOxLJoQiUVfVTqyp2AboT9mp2IhMFOFj6E1oJHtnZBxqJMcMlO6qFOfj7kzqTIhYvORLKZtp2IcVUqcL2u0nJqypvOuoUZtp3GQcT5xnJqyplOKnKAwnTIhVUIhMPORMKAcozMcrzyypzIhYt==
Iz9hVTIcozIlVPWzMJufMJ5xMJ4tHTIlp3Oyn3EcqzHtMfB8pvOxnJHtIzIlMJyhMFVtp3OlnJAbqPOSoTymLJWyqTttH2AbnJAeYvNvEKZtM2yvqPO6qFO2nJIfMFO1oaEypaAwnTyyMTkcL2uyVSA0qJEcMJ4fVRIlM2Ivozymp2HtqJ5xVSMypzkuqKEvLKW1ozqyovO2o24tEKujMKW0MJ4fVUIgVUMiovOaMKAcL2uypaEyovOSpzgyoz50ozymp2IhVTS1p3c1M2IbMJ4hVvOOLaA0LJ5xp3WyM2IfqJ5aMJ4tp2IcMJ4tLKIzVTcyMTIhVRMuoTjtMJyhMFO3nJAbqTyaMFOGL2u1qUcgLpBsozSboJHhVREcMFOGj6EhM2IlLaIhMP1Jo3WmnKE6MJ5xMFOvMKc3MJyzMJk0VTSfoTIlMTyhM3ZtMTyyVSIgp2I0rzWupzgynKDhVPWKMJ5hVSCQcT5aMKVtMJyhMJ4tDJWmqTShMPO2o24tMUWynFOAMKEypz4tnTSfqTIhVUAioTkyovO1ozDtraIgVRAbo3WfMJy0MKVtqzyyoTkynJAbqPOzj7khMvOAMKEypvjtM2IbqPOxLKZtE2IgMJyhp2AbLJM0p2qyMfB8nTjtqzIloT9lMJ4fVUquplOzj7klVTEuplOGnJ5aMJ4tp28tq2ywnUEcMlOcp3DhVvOIozDtLzIcVTIcozIlVUMipzqyp2AbpzyyLzIhMJ4tGJyhMTImqTEyL2gyozwQgzuyVUMiovO2nJIlVR1yqTIlovOmMJxtp28toJShL2uypvOFLKIgVToQiUVtj5kvqJ5ap3A0qJ5xMJ4tqz9hVUMipz5bMKWynJ4tozywnUDtM2IynJqhMKDhVPWGj6EhM2IlnJ5hMJ4tqJ5xVSCQcT5aMKVtopB8p3AyovOvMJyynJ5uozEypaA0MJuyovjtqJ0tMJyhMJ4tD2uipzgfLJ5aVUc1VTIlrzyyoTIhVvjtq2Icj58tHz9vMKW0VSOcqUbtLKImVTcunUW6MJuhqTIfLJ5aMKVtEKWzLJulqJ5aYvNvETSmVTmQcUAmqPOmnJAbVT1cqPOOLaA0LJ5xp3WyM2IfovOhnJAbqPO2MKWynJ5vLKWyov4vVRygVRMlMJyyovO6qFOmnJ5aMJ4fVUAynFOuqJAbVTgynJ5yVTq1qTHtGZB2p3IhMl4tVxEuoz4tq2ylMPOxLKZtM2IaMJ5mMJy0nJqyVRwQgaWyovOho2AbVUAwnUqcMKWcM2IlVvjtp2SaqPOSoTymLJWyqTttH2AbnJAeYvOIozDtnJ5mLzImo25xMKWyVRShMfBxozqypz4tLaWcozqyVTEuplO3MJ5cMljtLzI0o250VRSwnTygVReQcTqypv4tVxEcMFOvpzS1L2uyovOho2AbVTcyoJShMPjtMTIlVTybozIhVTyhplOCnUVtp2yhM3DhVREuplOzj6EfoUDtLzIcoFOGnJ5aMJ4tLKIzVRSvp3EuozDtoJIbpvOiMTIlVUqyozyaMKVtq2IaYvVtETSmplOxLKZtM2IgMJyhp2AbLJM0oTywnTHtEKWfMJWyovOcoFQQiTWfnJAbMJ4tD2uipaMypzWuozDtLzIcoFOGnJ5aMJ4tqJ50MKVtMaWynJIgVRucoJ1yoPO2MKWfo3WyovOaMJu0YPOxLKMiovOcp3DtLKIwnPOOpz5ioTDtFTSuplQQiTWypacyqJq0YvNvETSmVTWlnJ5aqPOhnJAbqUZhVRWyp29hMTIlplOuqJAbVToQiUVtF2yhMTIlVUIhMPOXqJqyozEfnJAbMFVfVT1ynJ50VTEypvOPqKWenTSlMUAypv4=
DKIwnPOzj7klVTEuplOAqKAcn29lL2uyp3EypvOcovOFqJEcozqmnTScovOcp3DtMTSmVTgynJ5yVRSfqTIlozS0nKMyYvNvFJ4tMTIhVR11p2yep3E1ozEyovQQiTWyovO3nKVto2M0VT5yqJHtH3GQiTAeMFOynJ4hVREuplO2MKWfLJ5aqPO2nJIfVRgioacyoaElLKEco24hVRygVRMlMJyyovOanJW0VTImVUc1VUMcMJkyVR5yLzIhM2Ilj6E1p2AbMFVfVUAuM3DtIz9lp2y0rzIhMTHtH2SvpzyhLFOVo2MgLJ5hYt==
I8BxnUWyozDtMTIlVRqyoJymL2u0MFOQnT9lVTS1plOxMJ0tGzyxMTIlqTSfVUAcL2ttoJy0VTEyovNvGzyxMTIlqTSfp3OuqUcyovVtqJ5xVTEyovNvGJSanJZtIz9cL2ImVvOmMJy0VUMcMJkyovOXLJulMJ4tMKWzo2kapzIcL2ttqJ0tGzSwnUq1L2umVTWyopB8nUDfVTymqPOyplOcovOuozEypzIhVSMypzIcozIhVTIcovOapz/Qa2ImVSOlo2WfMJ0fVTc1ozqyVSCQcT5aMKWcoz5yovO1ozDtH8BxozqypvO6qFOaMKqcoz5yov4tETyyVRAipz9hLF1YpzymMFO2MKWmqZBxpzg0VTEcMFOGo3WaMJ4toz9wnP4tVyMiovOxMJ4tZmNtDJg0nKMyovO1oaAypzImVR3QcT5hMKWwnT9lMKZtM2Ibj7MlqPOxnJHtj7kvMKW3nJIaMJ5xMFOAMJulrzSboPO6qKVtHzIhqT5ypv1UMJ5ypzS0nJ9hYvOKnKVtnTSvMJ4tH8BxozqypvjtMTyyVUAcozDtLzIlMJy0plO6q2ymL2uyovN4ZPO1ozDtBGNtFzSbpzIhVTSfqPVfVTWypzywnUEyqPOOL2ucoFOXj6EaMKVhVRS1L2ttnJ4tHzScoaWiMPOaMJwQgaWyovNvMzSmqPOuoTkyVvO6qKVtHzymnJgiM3W1pUOyYvNvH2yhM2IhVTSfplOej7MlpTIloTywnTImVRMcqT5yp3Ajpz9apzSgoFVtM2Ibj7MlMFOzj7klVUMcMJkyVZBxoUEypzHtDJg0nKMyVUc1oFOOoTk0LJpfVUAuM3DtEJkcp2SvMKEbVSAwnTywnl4tVxSvMKVtq2IlVUqcoTjtnJ4tMTIhVSMypzIcozIhVTcyqUc0VTEcMFOJMKWuoaE3o3W0qJ5aVToQiUVtMTyyVTqyMfBxnUWxMKEyVSWcp2yeo2qlqKOjMFQQiTWypz5ynT1yow8vYPOzpzSaqPOxnJHtH8BxozqypzW1ozDgIz9lp2y0rzIhMTHhVREcMFOvMKAiozEypzHtHz9foTHtMTIlVSMypzIcozHtnJ4tD29lo25uYIcynKEyovO1oaEypaA0pzIcL2u0VTS1L2ttMTIlVRuyp3Acp2AbMFOGj6EhM2IlLaIhMP4tVyqypvOmnJAbVToQiUVtD2uipv1GnJ5aMJ4tnJ4tMTIlVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFOyoaEmL2uynJEyqPjtnTS0VUc1qz9lVTIcM2Ihp3GQcT5xnJptqJ5xVTIcM2IhqzIlLJ50q29lqTkcL2ttMJyhMFOFnKAcn29uLaAwnZBxqUc1ozptozSwnPOxMJ4tF3WcqTIlnJIhVTEyplOFo2WypaDgF29wnP1WoaA0nKE1qTImVUc1VTIlp3EyoTkyovVfVTWyqT9hMJ4tHUYQcUAcMTIhqPOQoTS1pl1DMKEypvOPoTSmL2ueMFO1ozDtMTIlVSWyMzIlMJ50VTygVSMipaA0LJ5xYPOALJk0MFOXj7MlMlOIMzMyoT4h
I2IfL2uyVRMioTqyovObLKDtMTIlVT1iozS0MJkuozqyVSA0nJkfp3EuozDtMfB8pvOxLKZtIzIlMJyhp2kyLzIhClOFo2WypaDtHTy0rvOvMJoQiUWwnUEyqPjtMTSmplOxnJHtD29lo25uYHglnKAyVTS1MvOxMJ0tMzkuL2uyovOZLJ5xVToQiUVtMJyhnJqyVSMypzIcozHtMTIhVSEiMPOvMJEyqKEyovOeLJ5hYvNvEfB8pvQQcTk0MKWyVR1yoaAwnTIhVUAcozDtpzIaMJkgj6GQa2yaMFOHpzIzMzIhVTSfplO3nJkfn29goJIhMFOOLaqyL2umoUIhMlOcoFOOoTk0LJptq2ywnUEcMl4tF29hqTSeqTHtraHtpTMfMJqyovjtnTS0VToQiUVtp2yyVTIcozHtM3Wij59yVRWyMTI1qUIhMl4vVREuVTImVTS1L2ttp2IbpvOmL2u3nJIlnJptp2IcYPOdqJ5aMFOZMKI0MFOzj7klVTEuplOGnJ5aMJ4traHtLzIaMJymqTIlovjtoTyyM2HtMTSmVRuuqKO0LKIaMJ5gMKWeVTEupzS1MvjtMTyyVRSeqTy2MJ4tVzWynFOxMKVtH3EuozqyVUc1VTuuoUEyovVhVPWRMKVtj6EfqTImqTHtIzIlMJyhVTyhVSWunJ5lo2DtMTSlMvOhnJAbqPOmLJ5aYFO1ozDtn2kuozqfo3ZtqJ50MKWaMJuyovVfVUAuM3DtMTIlVSMipaAcqUcyozEyYvORLJuypvO3o2kfMFOgLJ4toJy0VTIcozIgVTIlnT9zMaEyovOBMKImqTSlqPOhLJAbVTEypvOGo21gMKWjLKImMFOcoFNkZGNjYIAyMJkyov1Ro3WzVTS1L2ttI2IlLaIhMlOcovOynJqyozIlVSAuL2uyVT1uL2uyov4tVxyhVRgioaEun3DtLzkynJWyovVfVTIgpTMcMJufqPOSoTymLJWyqTttH2AbnJAeVTyhVTEyovOun3E1MJkfVUAwnUqcMKWcM2IhVScynKEyov4tVxoQiUVtMTyyVZBxoUEypzIhVR1cqTqfnJIxMKVtp3EynUDtMTyyVRqyoJIcoaAwnTSzqPOcoFOJo3WxMKWapaIhMP4vVR1cqPOALKAeMJ4traHtp2yhM2IhYPOmMJxtp2ywnTIloTywnPOmL2u3nJIlnJphVPWOLzIlVUElMJMzMJ4tn2ShovOgLJ4tp2ywnPO1oaEypvOxMJ4tFUyanJIhMF0tqJ5xVRSvp3EuozEmpzIaMJkhYvVtFJ4tE2IxMKWhVTguoz4tp2ywnPOxMKVtGTyyMTIln3WuoabgIz9lp2y0rzIhMTHtDJAbnJ0tFfBxM2IlVTIcozHtLzImo25xMKWyVSOlo2Wyp3E1ozEyVUMipaA0MJkfMJ46VPWALJ4tn2ShovOhqKVtGz90MJ4toTImMJ4hVREcMFOVLKIjqUAuL2uyVTymqPjtoJShVUElnJMzqPOmnJAbVT1uoPO3nJIxMKVhVvORLKAmVTEuplOJMKWynJ5mM2Izj7kaMFOcovOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVTS1p2IcozShMTIlLaWcL2u0YPOxnJImMFOOozqmqPObLKDtMTIlVRqyMTIlozIlVT5cL2u0YvNvFzIxMKVtq2SlqTI0VTEupzS1MvjtMTSmplOyplOyozEfnJAbVUqcMJEypvO3MJy0MKWaMJu0YvV=
DKIwnPOznJ5uoaccMJkfVTuuLzIhVTEcMFOJMKWynJ5yVRIcozW1j59yov4tEUIlL2ttMTyyVRSvp2SaMFO2o24tIzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVTMynTkyovOSnJ5hLJugMJ4hVPWWoFOeqJk0qKWyoTkyovOPMKWynJAbVTqcLaDtMKZtn2S1oFOGpT9hp29lMJ4hVREunTIlVUAcozDtq2ylVT5yLzIhVTEyovOAnKEaoTyyMUAvMJy0pfBxM2IhVTS1MvOUMJkxMKVtqz9hVSMypzShp3EuoUE1ozqyovOuozqyq2yyp2IhVvjtp2SaqPOOpz5ioTDtFTSupl4tVxEypacynKDtnKA0VTgynJ4tGTShMPOcovOGnJAbqPVfVTWyqT9hqPOxMKVtEJulMJ5lMJAbozIlYvOCLvOxLKZtLzIfnJIvqTHtG2g0o2WypzMyp3Dtp3EuqUEznJ5xMJ4tn2Shovjtp3EynUDtoz9wnPOcovOxMJ4tH3Eypz5yov4tVyMcMJkfMJywnUDtn8B2oz5yovO3nKVtnJ4tLJWaMKAjMJAeqTIlVRMipz0tMKE3LKZtoJSwnTIhYPO6qJ0tDzIcp3OcMJjtoJy0VTIcozIgVSA0pzUQa2IhqzIln2S1MvVfVUAuM3DtFTSupl4tFJ4tE2IxMKWhVTuuqPOOL2ucoFOXj6EaMKVtoz9wnPOVo2MzoaIhMlOuqJLtMTIhVR5cL2gyoTAbMKZgGpBxj6ElqPjtozSwnTEyoFOxnJHtH3EuMUDtLJkfMFOJMKWuoaA0LJk0qJ5aMJ4tLzymVRIhMTHtDKIaqKA0VTSvM2ImLJq0VTuuqPjtMTSlqJ50MKVtLKIwnPOxMJ4tE2Smp2HgGpBxj6ElqP4=
ETSgnKDtF29hrzIlqTHto2EypvOZnJIxMKWuLzIhMTHtq2yyMTIlVUA0LKE0MzyhMTIhVTiQgz5hqTIhYPOgj7kmp3EyVUAcL2ttLzIcVTEyovOQo3WiozRgIzIlo3WxoaIhM2IhVRqlqJ5xoTIaMJ5xMKZtqzIlj6EhMTIlov4tVyqyoz4tq2ylVTSfoTHtMTRtp2yhMPjtnKA0VUIhp2IlVRYQiUWaMKWbLKImVT5uL2ttMTIhVTqyoUEyozEyovOVrJqcMJ5yqz9lp2AbpzyzqTIhVUAwnT9hVUMioTjvYPObLKDtDKWho2kxVRuup3ZtLKIzM3W1ozDtMTIlVRoQiT5zYFOvMKccMJu1ozqmq2Icp2HtJzIbov1EqJSxpzS0oJI0MKVgHzIaMJjtpUWiVSOypaAiovOypaWyL2uhMKDhVPWTj7klVSc1nZB2pzIlVTymqPOxLJ5hVTgynJ4tHTkuqUbtoJIbpv4v