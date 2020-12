3 min

Stimmabgabe an ungewohntem Ort

Riedstadt verlegt die Lokale für die Kommunalwahl am 14. März 2021 von Kitas in Hallen. Bis zu 200 Ehrenamtliche sind im Einsatz. Das Endergebnis wird nicht am Sonntag vorliegen.

Von Marion Menrath Redakteurin Groß-Gerau