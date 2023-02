Stirbt der Mittagszeitgruß „Mahlzeit!“ aus?

Besonders verbreitet war der Gruß aber wohl in den 60er und 70er Jahren, sonst hätte der Sketch „Mittagspause“ in der Fernsehserie „Fast wia im richtigen Leben“ mit Gerhard Polt und Gisela Schneeberger kaum funktioniert. Innerhalb von anderthalb Minuten fällt das Wort in dem Sketch von 1979 etwa 50 mal in der Kantine - vor der Thekenauslage mit Filet-Töpfchen Sanremo und Rostbraten Strindberg. Bis ein Kollege plötzlich nicht „Mahlzeit“, sondern „Guten Appetit“ sagt. „Wer isn das?“ - „Mei, irgendein Neuer.“