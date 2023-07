Stones-Sänger und ewige Rock-Ikone: Mick Jagger wird 80

Darüber wird gelegentlich vergessen, dass Jaggers Wirken weit über die Stones hinausgeht. Er veröffentlichte mehrere Soloalben und stand mit vielen Stars im Studio. Mit dem Reggae-Musiker Peter Tosh nahm er 1978 eine Coverversion des Temptation-Songs „Don't Look Back“ auf, lange bevor solche genreübergreifenden Kooperationen in der Musik populär wurden. Sein Hintergrund-Gesang in Carly Simons Ohrwurm „You're So Vain“ ist nicht zu überhören. Mit Tina Turner stand er auf der Bühne. Mit den Jacksons sang er 1984 „State Of Shock“. Ein Jahr später wurde sein Duett „Dancing In The Streets“ mit David Bowie ein Hit. Die Liste ist lang.