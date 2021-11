Streeck: „Wir könnten die HIV-Pandemie heute beenden“

Virus und Welt-Aids-Tag

Das Humane Immundefizienz-Virus (HIV) wurde 1983 entdeckt



In Deutschland lebten Ende 2019 rund 90.700 Menschen mit HIV



2019 haben sich 3111 Menschen neu mit HIV infiziert. 2020 gab es 2454 Neuinfektionen (Stand 1. Juni 2021)



96 Prozent der Menschen mit HIV-Diagnose nehmen HIV-Medikamente



Rund 10.800 Menschen in Deutschland wissen nichts von ihrer Infektion und erhalten deswegen keine Behandlung



Deswegen erkranken immer noch rund 1000 Menschen pro Jahr an AIDS oder einem schweren Immundefekt – obwohl es vermeidbar wäre.





Seit mehr als 30 Jahren findet alljährlich am 1. Dezember der Welt-Aids-Tag statt. Auf diesem Weg sollen die Rechte der HIV-positiven Menschen bekräftigt und zu einem Miteinander ohne Vorurteile und Ausgrenzung aufgerufen werden. Außerdem erinnert der Welt-Aids-Tag an die Menschen, die an den Folgen von HIV und Aids verstorben sind.