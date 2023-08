Streit um Kindesentzug: Gibt Gutachten neue Wende?

Archivbild vom 6.11.2007, aus der Zeit von Bianca Navarro an der Mainzer Uniklinik: Die Rechtsmedizinerin zeigt in ihrem Arbeitszimmer ein Zentimetermaß, mit dem sie die Größe von Verletzungen bestimmt. Bei ihrer früheren Arbeit an der Mainzer Uniklinik hat sie Hunderte von Kindern begutachtet. Archivfoto: Frank May / dpa