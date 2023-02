Streit um Roger-Waters-Auftritte: „Verbote gehen zu weit“

Wenn eine strafrechtliche Schwelle überschritten werde, seien politische Forderungen begrüßenswert. „Wenn sich die Politik aber in den Geschmack von Kunst einmischt, ist das im Zweifelsfall sogar kontraproduktiv“, warnt Roth. Menschen, die dem Staat kritisch gegenüberstünden, könnten zu dem Schluss kommen, dass die Politik ihnen jetzt sogar noch vorschreiben will, welche Musik sie gut finden dürfen und welche nicht. „Dann kann sich das, was vielleicht gut gemeint ist, schnell ins Gegenteil verkehren.“