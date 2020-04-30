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Donnerstag, 30.04.2020 - 03:00
3 min

Strenge Auflagen für Alzeyer Schulen

Ab Montag nehmen Schulen teilweise den Präsenzunterricht wieder auf. Die Voraussetzungen dafür, stellen teils große Hürden dar.

Von Jan Haugner
Im Eingangsbereich der BBS müssen die Hände desinfiziert werden. Schüler Max Maksimov (l.) und Schulleiter Markus Eiden zeigen, wie es geht. Foto: BK/Axel Schmitz

Im Eingangsbereich der BBS müssen die Hände desinfiziert werden. Schüler Max Maksimov (l.) und Schulleiter Markus Eiden zeigen, wie es geht. (Foto: BK/Axel Schmitz)

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