Donnerstag, 30.04.2020 - 03:00
3 min
Strenge Auflagen für Alzeyer Schulen
Von Jan Haugner
DHknEIxtYFOGnJAbMKWbMJy0p2Svp3EuozDfVSqyM3qynKAypvOuqJLtMTIgVRWiMTIhVUIhMPOSnJ5vLJuhp3ElLpBsMJ4t4bPGVTSvVR1ioaEuMlOznJ5xMKDtp2ywnPOxLKZtozywnUDtoaIlVTS1MvOxMJ4tH3ElLpBsMJ4tMTIlVSMioTgypaA0LJE0YPOmo25xMKWhVTS1L2ttnJ4tMTIhVUqynKEypzoQiTulMJ5xMJ4tH2AbqJkyov4tH3EuqUDtIzIln2IbpaAypaccMJu1ozptnTIcj590VTEuplOGqTywnUqipaDtLJWypvOQo3WiozRhVR1cqPOxMJ0tozI1MJ4tGJ9hLKDtj7MzMz5yovOuqJAbVUqcMJEypvOxnJHtH2AbqJkyovjtMTyyVUAynKDtI29wnTIhVTqyp2AboT9mp2IhVUAcozDt4bPGVUc1oJyhMTImqPO0MJyfq2Icp2HtqJ5xVUIhqTIlVUA0pzIhM2IhVRS1MzkuM2IhYt==
Iz9lVTSfoTIgVSAwnZB8oTIlVTEypvOYoTSmp2Ihp3E1MzIhYPOcovOxMJ5yovOynJ4tDJWmL2ufqKAmVT3QgzqfnJAbVTymqPjtn2IbpzIhVTSvVR1ioaEuMlOfLJ5ap2SgVUqcMJEypvOcovOxMJ4tDJkfqTSaVUc1pfB8L2fhVRoQiUVtMTyyVRq5oJ5up2yyovOvMJEyqKEyqPOxLKZfVSIhqTIlpzywnUDtLJVtMTIlVUcynT50MJ4tF2kup3AyYvOWovOxMKVtE3ImqTS2YHuynJ5yoJShov1FMJSfp2AbqJkyVUOfqKZtq2ylMPOmL2uiovOuLvOxMKVtozI1oaEyovOYoTSmp2Htq2yyMTIlVUMipvOCpaDtM2IjLKIeqP4tETyyVTqyM2Ihj7kvMKWfnJIaMJ5xMFOPMKW1MaAvnJkxMJ5xMFOGL2u1oTHtXRWPHlxtn2IbpaDtoJy0VTEyoFOZMJulLJ5aMJWiqPOzj7klVTSfoTHtDzyfMUIhM3A3MJqyVTkuozqmLJ0tnJ4tMTIhVRSfoUEuMlO6qKYQiTAeYvOOLzIlVUqcMFOeLJ5hVTEypvOuqKAmMJuyovjtnJ4tJzIcqTIhVUMiovOALKAeMJ5jMzkcL2u0VUIhMPOGnJAbMKWbMJy0p2Svp3EuozD/
ETyyVRWPHlOmMKE6qPOuqJLtMJyhMJ4tp3ElMJ5aMJ4tFUyanJIhMKOfLJ4hVRSfoTImVUqcpzDtpzIaoTIgMJ50nJIlqPjtqz9gVRWyqUWyqTIhVTEypvOIoaEypaWcL2u0p3YQcUIgMFjtj7kvMKVtMTyyVRShrzSboPOxMKVtHTIlp29hMJ4tLKIzVTEypvOHo2yfMKE0MFjtLzymVTucovO6qJ0tGZB8MaEyov4tETIhVRWiMTIhVUAwnT3QiTAeMJ4tLaIhqTHtDKIzn2kyLzIlYPOxnJHtrzIcM2IhYPOcovO3MJkwnTHtHzywnUE1ozptoJShVUAcL2ttLzI3MJqyovOxLKWzVUIhMPO3olOxnJHtEJyhLzSboaA0pzUQa2IhVUAcozDhVREcMFO3MKWxMJ4tozS0j7kloTywnPOhqKVtoJy0VT1cozEyp3EyoaZtZFjtAFOAMKEypz4tH2ywnTIlnTIcqUAuLaA0LJ5xVUIhMPOALKAeMFOvMKAwnUWcqUEyov4tETIlVRqlo8BsqTIcoPOxMKVtH2Abj7kfMKVtn2IbpaDtraqupvOypaA0VTSgVR1ioaEuMlO6qKYQiTAeYPOuLzIlVTIcozyaMFObLKE0MJ4tp2Abo24tnJ4tMTyyp2IlVSqiL2uyVTIlp3EyovOIoaEypaWcL2u0VTyhVRSfrzI5YvOSnJ4tM3Wij59ypvOJo3W0MJyfVToQiUVtMTyyVSAwnUIfMFjtq2yyVRkynKEypvOALKWeqKZtEJyxMJ4tMzyhMTI0YvORLJE1pzAbVTuuLzHtoJShVTMlj7kbrzIcqTyaVUMcMJkyplOipzquozymnJIlqPjtq2SmVTSvVT7QcTAbp3EypvOKo2AbMFODMzkcL2u0VTymqP4=
Gz9wnPOgMJulVRWyoTSmqUIhMlOeo21gqPOuqJLtMTSmVRkuozEyp2g1oaA0M3ygozSmnKIgVPuZF0pcVUIhMPOxLKZtp3EuLKEfnJAbMFOOqJMvLKIarJ1hLKAcqJ0traHhVR5yLzIhVTEyovOUMJYQcUIxMJ4fVTEcMFOmnJAbVTEcMFOGL2u1oTIhVUEynJkyovjtopB8p3AyovOuqJAbVTEuplOWoaEypz5uqPO1ozDtMTyyVR1yoaAuVTEyplOZF0pto3WaLJ5cp2yypaDtq2IlMTIhYvOOLzIlVUAwnT9hVTEypvOho3WgLJkyVRSfoUEuMlOmqTIfoUDtMTyyVSAwnUIfMJ4tqz9lVTqlo8BsMFOVMKWuqKAzo3WxMKW1ozqyov4tEKZtp2yhMPOeoTIcozHtqJ5xVTSfqTHtE2Ivj6E1MTHfVTEcMFOmnJHtp2ywnPOcovOxMKVtEKWhp3DgGUIxq2yaYIA0pzUQa2HtqTIcoTIhYvORnJHtE8BxozqyVUAcozDtp2AboJSfVUIhMPOxnJHtHfBxqJ1yVZB8LzIlp2AbLKIvLKVhVRIcozHtHzS1oKOfLJ51ozptp2IcVUAynUVtp2Abq2yypzyaYPOypzgfj6ElqPOGL2u1oTkynKEypzyhVREuM21upvOFnJIxYvOUpz/Qa2HtF2kup3AyovOgj7kmp3EyovOuqJLtraqynFOhMJWyozIcozShMTIloTyyM2IhMTHtHfBxqJ1yVTS1MzqyqTIcoUDtq2IlMTIhYPOxLJ1cqPOxnJHtGTIbpzIlVUAwnT5yoTjtraqcp2AbMJ4tMTIhVRqlqKOjMJ4tpTIhMTIfovOej7MhoaEyovjtraImj6E0rzkcL2ttopB8p3A0MJ4tLKIwnPOFj6E1oJHtMaWynJqynTSfqTIhVUqypzEyovjtnJ4tMTIhMJ4tEaWynKA0qJ5xMJ4tqzIlLaWuL2u0VUqypzEyovOej7MhozIhYvORLJ1cqPOxLKZtn2kupUO0YPOeo21gqPOcoJ1ypvOhqKVtMJyhVSEynJjtMTIlVSAwnZB8oTIlVT5uL2ttDJk6MKxfVTEypvOFMKA0VTkypz50VTEcM2y0LJjhVBXNaxoQiUVtMTyyVRgioTkyM2IhVTymqPOyplOynJ5yVTqlo8BsMFOPMJkup3E1ozpfVREcM2y0LJjgVUIhMPODpfBxp2IhraIhqTIlpzywnUDtraHto3WaLJ5cp2yypzIhYPOuLzIlVTEcMFOgMJymqTIhVUAcozDtMKWfMJywnUEypaDfVUqcMJEypvO2o3VtG3W0VT1cqPOxMJ4tH2Abj7kfMKWhVTSlLzIcqTIhVUc1VTiQgz5hMJ7vtWjfVTIln2mQcUW0VREuM21upvOFnJIxYvORnJqcqTSfVRgioaEun3DtraHtnTSfqTIhYPOmMJxtMJ5ipz0tp2Abq2yypzyaYPO3MJyfVT5cL2u0VTSfoTHtH2Abj7kfMKVtMJ50p3OlMJAbMJ5xVTS1p2qyp3EuqUEyqPOmMJyyov4=
FTIcn2HtFTS1MJ5mL2ucoTDgDzIhqTIgLJ5hYPOGL2u1oTkynKEypzyhVTEyplOUrJ1hLKAcqJ0tLJ0tHfB2oJIln2SmqTIfoPNbHfB2n2RcYPOmnJIbqPOxnJHtI2yyMTIlLKIzozSboJHtMTImVSOlj6EmMJ56qJ50MKWlnJAbqUZtoJy0VTqyoJymL2u0MJ4tE2Izj7kboTIhYvQvtW5SplOcp3DtozS0j7kloTywnPOmL2wQgz4fVUqcMJEypvO2o3VtG3W0VT1cqPOxMJ4tH2Abj7kfMKWhVTSlLzIcqTIhVUc1VTiQgz5hMJ4fVTEuMfB8pvOmnJ5xVUqcpvOdLFOZMJulMKVtM2I3o3WxMJ7vtWjfVTMlMKI0VUAcMFOmnJAbYvOUoTIcL2u6MJy0nJptLzIxLKIypaDtp2yyVTSvMKVtLKIwnPOxMJ4tMJ5aMJ4tpZBxMTSao2qcp2AbMJ4tFTShMTk1ozqmpzS1oFjtMTIhVTEcMFOmqUWyozqyovOVrJqcMJ5yoJUQa25unT1yovOfLKAmMJ4hVRE1pzAbVTEyovOhj7M0nJqyovOOLaA0LJ5xVUAynFOyplO1oz3QgzqfnJAbYPOgo2Eypz5yovOIoaEypaWcL2u0VT1cqPOUpaIjpTIhYFOiMTIlVSOupaEhMKWupzWynKEyovO6qFOgLJAbMJ4fVTygVRqlqJ5xMFOmMJxtoJShVTS1MvOxMJ4tLJk0oJ9xnKAwnTIhVRMlo250LJk1oaEypaWcL2u0VUc1pfB8L2gaMKqipzMyov4tEfB8pvO6qKCQcUE6oTywnTHtHUWiLzkyoJHtp29lM3Dtq8BxnUWyozExMKAmMJ4tMTyyVRgio3OypzS0nJ9hVT1cqPOxMJ0tLzIhLJAbLzSlqTIhVRIfnKAuLzI0nP1ZLJ5aM8Bxp3Aypv1UrJ1hLKAcqJ0tXRIfMlxhVREuVSAwnZB8oTIlVTWynJEypvOGL2u1oTIhVTqyoJIcoaAuoJHtF3Ilp2Htq2yyVSAjo3W0YPOYqJ5mqPOiMTIlVR11p2yeVTWyoTIaMJ4fVTymqPOynJ5yVScynKEjoTShqJ5aVToQiUVtH2Abj7kfMKVtqJ5xVRkynUWypvOho2AbVUAwnUqcMKWcM2IlYt==
EJkaYIAwnUIfoTIcqTIlVRElYvOSpz5mqPOGL2ugnKE0VTymqPOmnJAbVTSvMKVtp2ywnTIlYPOxLKAmVTEcMFOdMKE6qPOaMJM1ozEyozIhVRmQgaA1ozqyovOynJ5cM2HtI29wnTIhVRWyp3EuozDtnTSvMJ4tMZB8pzM0MJ4hVBXNaxygVR1ioJIhqPOvnJ4tnJAbVUWyoTS0nKLtMJ50p3Ouoz50YPOuLzIlVTywnPObLJWyVTqlo8BsMFOPMJEyozgyovjtq2IhovO3MJy0MKWyVSA0qJMyovObnJ56qJgioJ1yovOmo2kfqTIhYhXNaPOOqJAbVT51pvOxnJHtFZBxoTM0MFOxMKVtZGVjZPOGL2wQiTkypvOaoTIcL2u6MJy0nJptqJ50MKWlnJAbqTIhVUc1VUqioTkyovjtp2IcVT1cqPOxMJ4tLJg0qJIfoTIhVRu5M2yyozHgVUIhMPOOLaA0LJ5xp3WyM2IfovO1ozDtoJy0VRWfnJAeVTS1MvOxMJ4tHTkuqUbtqfB2oTkcMlO1ozEyozgvLKVfVTIln2mQcUW0VTEypvODj6ExLJqiM2HhVRSvVR1unFOmo2kfMJ4tMTyyVTghLKOjVQZ2ZPOGL2wQiTkypvOxMKVtrzIboaEyovOvnKZtrasQgzkzqTIhVRgfLKAmMFOcoFOGL2ucL2u0LzI0pzyyLvO1oaEypaWcL2u0MKDtq2IlMTIhYPOmo2Eup3ZtnzHtMTyyVRwQcTkzqTHtqz9hVTybozIhVTIcozHtI29wnTHtHUYQcUAyoabgVUIhMPOynJ5yVSqiL2uyVREcM2y0LJk1oaEypaWcL2u0VTWyn29goKDh
ETSgnKDtMTyyVSAwnUIfMJ4tMTyyVUA0pzIhM2IhVRu5M2yyozIuqJMfLJqyovOaMKsQcTuloTIcp3EyovOej7MhozIhYPOmqTIfoUDtMTIlVRkuozEepzIcplOcoaAaMKAuoKDtZwNjZPOZnKEypvORMKAcozMyn3Eco25moJy0qTIfVUIhMPQQiTWypvNkZvNjZQNtGKIhMP1BLKAyoaAwnUI0rz1up2gyovO6qKVtIzIlMfB8M3IhMl4=