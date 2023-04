Stuckrad-Barre liest aus seinem Roman „Noch wach?“

Auf die Bühne trat der Autor in gestreiftem Shirt und weißer Hose zur Musik „Out of the Dark“ von Falco. Davor waren Instrumentalklänge zum Song „Toxic“ zu hören. Er riss die Arme in die Höhe, später zeigte er auch mal das Victory-Zeichen. Stuckrad-Barre meinte zu Beginn, dass er aufgeregt sei. „Ich les mal jetzt 'n bisschen was vor.“ Er animierte das Publikum, zu ihm auf die Bühne zu kommen, wenn jemand rauchen wolle - er blieb dort aber allein.