WIESBADEN - Die hessische Landesregierung hat eine Studie zur Ausbreitung des Coronavirus unter Kindern und den Infektionsverlauf bei ihnen in Auftrag gegeben. Es sei derzeit noch ungewiss, welchen Anteil Kinder an der Verbreitung des Virus hätten, sagte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Mittwoch. Infektionen verliefen meist mild oder ganz ohne Symptome.





Mit der Studie „Safe Kids“ sollten Daten in 60 Kindertageseinrichtungen erhoben und und mit der allgemeinen Ausbreitung des Virus in der jeweiligen Region verglichen werden, um mehr über die Beteiligung kleiner Kinder an der Infektionsausbreitung zu erfahren, sagte Klose.

Für die Studie stellt das Land 270.000 Euro zur Verfügung.

Die Studie soll Mitte Juni starten, sie ist auf 8 bis 12 Wochen ausgelegt. Es würden kontinuierlich Zwischenergebnisse vorgelegt.