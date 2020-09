Studium abgebrochen, na und?

BUNDESTAG IN ZAHLEN

Von den 709 Abgeordneten des Deutschen Bundestages haben laut einem Bericht der „Welt“ aus dem vergangenen Jahr 81,9 Prozent einen Hochschulabschluss. Gemessen an der Zahl der Abgeordneten gibt es die meisten Akademiker in der FDP-Fraktion (87,5 Prozent), gefolgt von den Grünen (85 Prozent), CDU/CSU (84,5 Prozent), AfD (79,7 Prozent), Linke (78 Prozent) und SPD (76,8 Prozent). 35 Abgeordnete (4,9 Prozent) haben keinen Abschluss.



Die meisten Studienabbrecher gibt es in der Grünen-Fraktion (acht Abgeordnete), gefolgt von den Linken (sieben Abgeordnete), AfD (fünf Abgeordnete), SPD (sechs Abgeordnete), FDP (drei Abgeordnete), CDU/CSU (zwei Abgeordnete).



Die meisten Abgeordneten mit Doktortitel gibt es bei den Grünen, die wenigsten bei den Linken.



Von den derzeit 709 Abgeordneten sind 212 selbstständig, vier sind arbeitslos, beziehungsweise ohne Berufsausübung und zwei geben als Beruf Hausfrau/Hausmann an.