„Sturm der Liebe“-Star Graf wechselt zum Krimi

Graf, den die Zuschauer unter anderem aus „Sturm der Liebe“ kennen, eignete sich für die Rolle des Dr. Phillipp Hartmann in „Watzmann ermittelt“ viel Wissen über Gerichtsmedizin an: „Was mir gar nicht so klar war: Deutschland ist in der Rechtsmedizin weltweit sehr führend - selbst die Amerikaner schielen auf die Arbeit hier - trotz 'CSI Miami'. Ich habe gerade die 'Klaviatur des Todes' gelesen. Das ist so spannend wie ein Thriller geschrieben. Ich wollte, dass mein Dr. Hoffmann in seinem Beruf aufgeht und für seine Passion brennt.“