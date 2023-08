Sturm „Hilary“ setzt Kalifornien unter Wasser

„Hilary“ war am Sonntag von einem Hurrikan zum Tropensturm heruntergestuft worden und traf in Mexiko auf Land. Der Sturm blieb aber gefährlich - weniger wegen starker Winde, sondern vor allem wegen des sintflutartigen Regens, den er mit sich brachte. In Mexiko kamen Medienberichten zufolge mindestens zwei Menschen ums Leben. Von dort aus zog „Hilary“ weiter in den Südwesten der USA. Tropische Stürme gibt es in der Region nicht häufig - in US-Medien war von einem „historischen“ Unwetter die Rede. Am Montag schwächte sich „Hilary“ weiter ab und wurde vom Nationalen Hurrikanzentrum auf einen posttropischen Sturm heruntergestuft. Dies warnte jedoch weiter vor „historischen Niederschlagsmengen“ und lebensgefährlichen Überflutungen.