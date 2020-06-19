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Freitag, 19.06.2020 - 05:00
3 min

Suche nach Fachkräften hält trotz Corona an

Auch wenn einige Unternehmen in einer Art Wartezustand sind, bleibt der Bedarf groß. Der Fachkräftemangel könnte sich noch verschärfen, befürchten südhessische Personalberater.

Marina Speer: Volontärin
Von Marina Speer
Volontärin
Aufgrund der geschlossenen Grenzen ist die Einwanderung von Fachkräften im Moment schwierig, dadurch fehlen qualifizierte Mitarbeiter unter anderem in der Pflege. Foto: dpa

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KFW: GEBREMSTES WACHSTUM

In einer aktuellen Studie hat die KfW eine schwierige Zukunft für die deutsche Wirtschaft prognostiziert. Demnach haben Fachkräfteengpässe bereits weite Teile der Wirtschaft erfasst.

Die Studie zeigt, dass die Engpässe in Deutschland bis 2030 weiter zunehmen werden. Nach 2030 werde sich das Erwerbspersonenpotenzial - also die Anzahl der Frauen und Männer im Haupterwerbsalter - selbst bei hoher Zuwanderung von Fachkräften ohne weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters erheblich verringern.

Dadurch könne es häufiger, wie heute am Bau und in der Pflege, zu Engpässen im Dienstleistungs- und Güterangebot kommen. (masp)

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Weiterführende Links
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Coronavirus: Die Lage in Hessen und Rheinland-Pfalz
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