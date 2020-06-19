Freitag, 19.06.2020 - 05:00
3 min
Suche nach Fachkräften hält trotz Corona an
Von Marina Speer
Volontärin
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KFW: GEBREMSTES WACHSTUM
In einer aktuellen Studie hat die KfW eine schwierige Zukunft für die deutsche Wirtschaft prognostiziert. Demnach haben Fachkräfteengpässe bereits weite Teile der Wirtschaft erfasst.
Die Studie zeigt, dass die Engpässe in Deutschland bis 2030 weiter zunehmen werden. Nach 2030 werde sich das Erwerbspersonenpotenzial - also die Anzahl der Frauen und Männer im Haupterwerbsalter - selbst bei hoher Zuwanderung von Fachkräften ohne weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters erheblich verringern.
Dadurch könne es häufiger, wie heute am Bau und in der Pflege, zu Engpässen im Dienstleistungs- und Güterangebot kommen. (masp)
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