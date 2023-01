Suche nach radioaktiver Mini-Kapsel dauert an

Der britisch-australische Bergbauriese Rio Tinto, der die Gudai-Darri-Mine betreibt, entschuldigte sich für den Vorfall. „Wir nehmen diesen Vorfall sehr ernst“, zitierte der australische Sender ABC Simon Trott, den Leiter der Eisenerzabteilung von Rio Tinto. „Wir erkennen an, dass dies eindeutig sehr besorgniserregend ist und entschuldigen uns für den Alarm, den es bei den Menschen in Westaustralien ausgelöst hat.“ Die radioaktiven Kapseln werden im Bergbau in Strahlungsmessgeräten verwendet.