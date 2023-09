Suche nach Überlebenden in Marokkos Erdbebengebieten

Rabat (dpa) - . In den schwer zugänglichen Erdbebengebieten in Marokko läuft die Suche nach Hunderten von Vermissten auf Hochtouren. Während die Menschen die dritte Nacht in Folge aus Angst vor weiteren Nachbeben in den Straßen von Marrakesch und anderen Orten verbrachten, versuchten Soldaten mit Unterstützung ausländischer Hilfsteams in entlegene Bergdörfer vorzudringen.