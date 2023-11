Suche nach vier Schiffbrüchigen in der Nordsee geht weiter

Indes bleibt weiter unklar, warum das Massengutschiff „Polesie“ und das Küstenmotorschiff „Verity“ bei völliger Dunkelheit in der Deutschen Bucht zusammenstießen. Fotos vom Unglücksort zeigten, wie Lichtkegel von Suchscheinwerfer des Kreuzfahrtschiffes „Iona“, das zufällig in der Nähe unterwegs war, kurz nach der Havarie am frühen Morgen die dunkle Wasseroberfläche an der Unglücksstelle absuchten.