Südhessische Firmen liefern Teile für Coronatests

Die Sanner GmbH mit Sitz in Bensheim gibt es seit 1894 und ist Familienunternehmen in vierter Generation. Der Verpackungshersteller beschäftigt 550 Mitarbeiter, davon 220 in Bensheim, und ist Weltmarktführer für Trockenmittelverschlüsse und Brausetablettenverpackungen. Sanner unterhält auch Standorte in China, Indonesien, Indien, Ungarn, Frankreich und den USA. Umsatz: 81 Millionen Euro.

Die Riegler GmbH & Co. KG wurde 1946 gegründet und stellte in früheren Zeiten Lockenwickler und Shampooflaschen her. In den 90er Jahren kam das Geschäftsfeld Medizintechnik dazu. Seit 2005 gehört der Mittelständler zur Wirthwein AG im baden-württembergischen Creglingen. Riegler erwirtschaftet mit 350 Mitarbeitern rund 40 Millionen Umsatz. Zu den Kunden gehören Merck, Roche und Kao. Insgesamt kommt Wirthwein mit 3650 Mitarbeitern auf 470 Millionen Euro Umsatz. (ain)