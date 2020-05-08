Südhessische Firmen liefern Teile für Coronatests

Nicht nur Pharmaunternehmen aus der Region engagieren sich im Kampf gegen Corona. Auch Kunststoffteile für Tests werden hier produziert - zum Beispiel in Mühltal und Bensheim.
Alle Hände voll zu tun: Ein Mitarbeiter von Riegler verpackt die Kunststoffteile eines Testsystems in Beutel. Foto: Riegler
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ZAHLEN UND FAKTEN
Die Sanner GmbH mit Sitz in Bensheim gibt es seit 1894 und ist Familienunternehmen in vierter Generation. Der Verpackungshersteller beschäftigt 550 Mitarbeiter, davon 220 in Bensheim, und ist Weltmarktführer für Trockenmittelverschlüsse und Brausetablettenverpackungen. Sanner unterhält auch Standorte in China, Indonesien, Indien, Ungarn, Frankreich und den USA. Umsatz: 81 Millionen Euro.
Die Riegler GmbH & Co. KG wurde 1946 gegründet und stellte in früheren Zeiten Lockenwickler und Shampooflaschen her. In den 90er Jahren kam das Geschäftsfeld Medizintechnik dazu. Seit 2005 gehört der Mittelständler zur Wirthwein AG im baden-württembergischen Creglingen. Riegler erwirtschaftet mit 350 Mitarbeitern rund 40 Millionen Umsatz. Zu den Kunden gehören Merck, Roche und Kao. Insgesamt kommt Wirthwein mit 3650 Mitarbeitern auf 470 Millionen Euro Umsatz. (ain)
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 08.05.2020 um 03:00 Uhr publiziert.