Südkorea räumt wegen Taifun weltgrößtes Pfadfindercamp

Seoul (dpa) - . Tagelang wird das weltgrößte Pfadfindercamp in Südkorea von einer Hitzewelle geplagt - jetzt ist es wegen eines herannahenden Tropensturms vorzeitig weitgehend geräumt worden. Über 1000 Busse wurden am Dienstag eingesetzt, um die rund 37.000 meist jugendlichen Teilnehmer des Weltpfadfindertreffens aus ihrem Zeltlager an der Westküste in die Hauptstadt Seoul und andere Regionen zu bringen, wie das Organisationskomitee mitteilte. Alle seien „sehr traurig“ über den Abbau der Zelte in Saemangeum gewesen, sagte der Sprecher des deutschen Kontingents, Niklas König.