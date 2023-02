„Superpower“: Sean Penn porträtiert Wolodymyr Selenskyj

Aber der Film ist auch wie eine Echtzeitreportage der Tage vor nun genau einem Jahr, als alle über Russlands Pläne rätselten und viele für niemals möglich hielten, was dann geschah. Der Film verdankt seine Relevanz einem irren Zufall - dass Penn am Tag der russischen Invasion in Kiew war oder wie er es formuliert: „at the center of the universe“.