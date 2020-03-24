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Dienstag, 24.03.2020 - 03:00
3 min

Tablet ersetzt in Bürstadt die Schultafel

In Corona-Zeiten zeigt sich, dass Unterricht für Bürstädter Schüler auch mit digitalen Mitteln möglich ist.

Von Vanessa Dörfler
Die drei Geschwister Alan, Lilli und Ian Bardelang (von links) stehen online in Kontakt mit ihren Lehrern. Foto: Thorsten Gutschalk

Die drei Geschwister Alan, Lilli und Ian Bardelang (von links) stehen online in Kontakt mit ihren Lehrern. (Foto: Thorsten Gutschalk)

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