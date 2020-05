Tablets und WLAN für alle Wormser Schulen

Nicht alle Kinder haben zuhause ein Notebook oder Tablet. Das müsse sich ändern, fordern CDU und SPD, sie wollen dazu einen Antrag im Stadtrat einbringen. (Foto: dpa)

WORMS - In der Corona-Krise ist deutlich geworden, dass viele Schulen in Sachen Digitalisierung zwar einen mächtigen Sprung nach vorne gemacht haben. Es gibt aber immer noch gewaltige Defizite. Und es sind wohl auch etliche Schüler regelrecht verloren gegangen, weil es den Lehrern „online“ nicht gelungen ist, Kontakt zu ihnen aufzunehmen.

Aus all diesen Gründen wollen CDU und SPD die Digitalisierung in den Schulen vorantreiben, gemeinsam mit Bildungsdezernent Waldemar Herder (SPD). Sie wollen dabei vor allem jene Schulen in den Fokus nehmen, die keinen ausreichenden Zugang zum Online-Lernen haben. Dazu haben die Koalitionspartner einen Antrag im Stadtrat angekündigt, der sowohl Maßnahmen während der Corona-Krise als auch nach der Pandemie enthält.

Die Digitalisierung habe durch Corona einen unglaublichen Innovationsschub erfahren, deshalb hält die GroKo auch die Ausstattung mit Tablets und Zugang zu freiem WLAN für eine wichtige Option. Die Partner wollen deshalb insbesondere die Planung und Realisierung von „Campus-WLAN“ an allen weiterführenden Schulen zeitnah angehen.

Das Pädagogische Landesinstitut erarbeitet gerade im Auftrag des Ministeriums für Bildung eine rheinland-pfälzische Bildungscloud. „Schulcampus RLP“, so der Name dafür, soll eine digitale Arbeitsumgebung für Lehrende und Schüler bereitstellen und damit sowohl bestehende pädagogische IT-Dienste, Lern- und Zertifizierungsplattformen sowie digitale Lehrpläne bündeln und auch neue Anwendungen zur Verfügung stellen. Ziel ist es, Lehrkräfte beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht zu unterstützen und so mehr Kooperation unter Lehrkräften und zwischen den Schulen zu ermöglichen.

Um „E-Learning“ in der aktuellen Situation auch von zu Hause pädagogisch sinnvoll nutzen zu können, sei eine solche belastbare IT-Infrastruktur nötig, unterstreicht CDU-Fraktionssprecher Dr. Klaus Karlin. Dadurch erhielten Schulen die technische Infrastruktur, um den E-Mail-Verkehr, Chats, Videokonferenzen oder Unterrichtsplattformen stabil und dauerhaft anbieten zu können.

Es sollen außerdem Schulen und außerschulische Einrichtungen wie Stadtteiltreffs dabei unterstützt werden, den Kontakt zu Schülern herzustellen, die sich aktuell nicht melden und keine schulischen Angebote wahrnehmen, fordert die GroKo. Mit ihrem Antrag wollen CDU und SPD auch erreichen, dass Schulen mit Kindern, die einen besonderem Hilfebedarf haben, Möglichkeiten erhalten, erzieherische, lerntechnische beziehungsweise sozialpädagogische Betreuung und gegebenenfalls auch mobile Endgeräte erhalten.

„Wir wollen auch in der Corona-Krise keine Kinder zurücklassen und notfalls die Bildung zu den Kindern bringen“, unterstreicht Herder die Wichtigkeit der Maßnahmen. Hier sollen auch gegebenenfalls Kapazitäten der Stadt und der freien Träger genutzt werden, die durch die Schulschließung freigeworden sind. Gemeinsam mit Schulen, freien Trägern und den städtischen Mitarbeitern soll ein Konzept auf den Weg gebracht werden, um zu verhindern, dass ein „verlorener Jahrgang“ entsteht.

Die Stadtverwaltung möge außerdem gemeinsam mit den Schulleitungen ermitteln, welche weiteren Maßnahmen die Schulen in Zeiten der Corona-Krise für notwendig erachten, um den Schulbetrieb zu verbessern. „Wir wollen“, so SPD-Fraktionschef Timo Horst, „von den Erfahrungen der Schulen profitieren und die Arbeit der Stadt als Schulträger dadurch nachhaltig verbessern“.