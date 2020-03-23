Tag eins des Kontaktverbots in Darmstadt-Dieburg: Es läuft

Marcus Pascke (links) und Frank Thomas patrouillieren in der Grünen Mitte in Groß-Zimmern. Foto: Hans Dieter Erlenbach
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VORERST KEIN VERBOT VON HAMSTERKÄUFEN
Die Stadt Hanau und der Landkreis Marburg-Biedenkopf haben es bereits getan und Regelungen gegen Hamsterkäufe erlassen. Dort ist es also mittlerweile verboten, Waren in nicht haushaltsüblichen Mengen zu verkaufen. "Das ist
auch bei uns vorstellbar, wenn es sich nicht reguliert", sagt Landrat Klaus Peter Schellhaas (SPD).
Eventuell sollen die
Ordnungsamtsmitarbeiter in den kommenden Tagen in den Supermärkten nachschauen, ob es weiterhin Hamsterkäufe vor allem bei Klopapier und Konserven, Nudeln, Mehl und Reis gibt. "Es hat sich aber schon beruhigt", ist der Eindruck, den Schellhaas aus der täglichen Konferenz mit den 23 Verwaltungschefs wiedergibt. "Wir beobachten das", sagt er, "aber derzeit gibt es keinen Grund für eine solche Regelung." (tb)
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