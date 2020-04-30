Donnerstag,
30.04.2020 - 02:30
2 min
Tag gegen Lärm findet im Mittelrheintal nicht statt
Die Deutsche Gesellschaft für Akustik hat den Tag gegen Lärm im Mittelrheintal wegen der derzeitigen „Totenstille“ abgesagt. Ein Problem bleibt der Lärm aber trotzdem.
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