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Donnerstag, 30.04.2020 - 02:30
2 min

Tag gegen Lärm findet im Mittelrheintal nicht statt

Die Deutsche Gesellschaft für Akustik hat den Tag gegen Lärm im Mittelrheintal wegen der derzeitigen „Totenstille“ abgesagt. Ein Problem bleibt der Lärm aber trotzdem.

Von Barbara Dietel
Protesterprobt ist die Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn, hier bei einer Aktion mit den evangelischen Kirchen im Rheingau in Rüdesheim. Diesmal blieben die Mitglieder zu Hause. Archivfoto: Heinz Margielsky

Protesterprobt ist die Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn, hier bei einer Aktion mit den evangelischen Kirchen im Rheingau in Rüdesheim. Diesmal blieben die Mitglieder zu Hause. (Archivfoto: Heinz Margielsky)

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