Tagebuch über den Alltag in Bad Kreuznach in Corona-Zeiten

Was es alles gibt, das es ohne die Herausforderungen der Corona-Pandemie nicht gäbe, findet Platz im sogenannten Corona-Koffer. (Foto: Stadtverwaltung)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD KREUZNACH - (red). Seit dem 17. April führt das Haus der Stadtgeschichte ein Tagebuch über den Alltag in Bad Kreuznach in Zeiten der Corona-Pandemie. Darüber hinaus sind bereits viele Fotos archiviert, die dokumentieren, wie stark sich die Schutzregeln auf unser Leben auswirken. Über die große Beteiligung und über die Resonanz des Projektes freut sich Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer. „Die künftigen Nutzerinnen und Nutzer des Archives werden sich ein gutes Bild davon machen können, welche Herausforderungen die Menschen im Jahr 2020 mit der bis dato größten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg in unserer Stadt zu bewältigen hatten“, blickt sie in die Zukunft, in eine Zeit nach Corona.

Auch Stadtarchivarin Franziska Blum-Gabelmann ist mit dem bisherigen Verlauf der Corona-Dokumentation sehr zufrieden. Sie appelliert an eine möglichst breit gefächerte Beteiligung der Bürgerschaft. „Werden Sie Bestandsbildner und damit selbst Teil der Stadtgeschichte.“ Bislang wurden 15 Autorinnen und Autoren für das Corona-Tagebuch gewonnen. Wie Corona einer Nachhilfelehrerin abrupt den Unterricht vorläufig beendet, was eine Oma an ihre Enkelin schreibt, die Erleichterung über die ersten Friseurbesuche, das traurige Osterfest, der Bericht dreier Jugendreporter vom AJK, die ihre Schulfreunde vermissen, dieses und einiges mehr kann im Tagebuch auf der Homepage Haus der Stadtgeschichte (Rubrik Neues) nachgelesen werden.

Auch die künstlerische Auseinandersetzung mit Corona fehlt nicht. Den Anfang machte Marius Rehbein mit seinen Cartoons, es folgten Fred Lex und Oliver Degen. Peter Trautmann und Bertold Schwartz-Crato haben Beiträge angekündigt. Der Corona-Koffer ist gut gefüllt mit Fotos, die zugeschickt wurden (eine Rubrik auf der Homepage „Haus der Stadtgeschichte“ Bad Kreuznach unter Neues). Ein echter Koffer aus Holz vor der Eingangstür des Hauses der Stadtgeschichte zieht Tag für Tag die Blicke der Passanten auf seinen Inhalt. Dort platziert ist auch eine Schautafel mit dem aktuellen Tagebuch-Eintrag.

Die Mitwirkung am Corona-Tagebuch steht jedem offen, Beiträge mit Foto können an das Stadtarchiv gemailt werden. An den Einzelhandel und an die Betriebe appelliert die Stadtarchivarin, Plakate, Flyer, aber auch handgeschriebene Zettel und ähnliches aufzubewahren und an das Haus der Stadtgeschichte zwecks Archivierung abzugeben. Die Materialien werden auch abgeholt. Infos unter Telefon 0671-80 01 30 und stadtarchiv@bad-kreuznach.de ) oder bei Hansjörg Rehbein 0671-80 02 23 bzw. hansjoerg.rehbein@bad-kreuznach.de.