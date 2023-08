„Tatort“ kommt mit „Gold“ aus Sommerpause zurück

Bevor diese neuen Krimis kommen, wiederholt das Erste sonntagabends erstmal noch alte Folgen: am 6. August den Stuttgart-„Tatort: Der Welten Lohn“ (von 2020), am 13. August den Kieler „Tatort: Borowski und die Angst der weißen Männer“ (von 2021) und am 20. August den Münster-„Tatort: Limbus“ (von 2020).