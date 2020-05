Tatortreiniger Marcell Engel: keine Angst vor dem Virus

Hohe Sicherheitsvorkehrungen: Das Team von Akut SOS Clean trägt bei der Arbeit einen Virenschutzanzug, Chemieschutzhandschuhe und besonders dichte FFP3-Atemschutzmasken. (Foto: Veselko Sipura/Akut SOS Clean)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD SODEN - Als Tatortreiniger desinfiziert er für gewöhnlich Wohnungen nach Unglücksfällen. Nun steht das ohnehin schon außergewöhnliche Berufsleben von Marcell Engel aus Bad Soden kaum noch still. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wird das Team von Akut SOS Clean deutschlandweit zu Einsätzen gerufen. Im Interview spricht der 46-Jährige über seinen neuen Alltag, über die Evakuierung eines Seniorenheims und einem hygienischen Drive-in für Fernfahrer.

Herr Engel, wie oft klingelt bei Ihnen das Telefon? Wie viele Arbeitsstunden sind Sie pro Tag im Einsatz?

Wir haben es einmal hochgerechnet: Allein im März wurden wir circa 5000 Mal zu Einsätzen gerufen. Auch jetzt habe ich wieder gefühlt einen 36-Stunden-Tag hinter mir. Unter anderem mussten Regierungsflieger in Hamburg und Köln-Bonn gereinigt werden. Unser Berufsalltag hat sich seit der Corona-Pandemie zu 100 Prozent auf den Kopf gestellt.

Wo genau sind Sie und Ihr Team im Einsatz?

Zu Beginn waren es große Aufträge an Flughäfen und in Flugzeugen. Dann kamen Bahnhöfe und Züge, Krankenhäuser, Altenheime oder auch große Büros hinzu. Auch im Kreis Heinsberg waren wir bei der Reinigung von Sanitäter-Einrichtungen behilflich. Eine wichtige Rolle nehmen zudem internationale Speditionen ein. Relativ kurzfristig haben wir hier sozusagen einen Desinfektions-Drive-in konzipiert.

Fotos Hohe Sicherheitsvorkehrungen: Das Team von Akut SOS Clean trägt bei der Arbeit einen Virenschutzanzug, Chemieschutzhandschuhe und besonders dichte FFP3-Atemschutzmasken. Foto: Veselko Sipura/Akut SOS Clean Marcell Engel Foto: Marco Partner 2

Was darf man sich darunter vorstellen?

Das läuft auf der Parkfläche von Logistikunternehmen ab. Dort haben wir eine Art Boxenstopp installiert. Um eine Infektionsgefahr in der Fahrerkabine zu vermeiden, werden diese bei der Fahrzeugübergabe desinfiziert. Bevor der ablösende Fahrer einsteigen darf, rücken zunächst einmal wir als Putzkolonne an.

Wie genau geht Ihr Team bei der Corona-Desinfizierung vor?

Meine Leute sind da wie ein Uhrwerk getaktet: Wir tragen einen Virenschutzanzug, Chemieschutzhandschuhe und besonders dichte FFP3-Atemschutzmasken. Je nach Objekt und Vorgehen arbeiten wir mit Peroxiden, Alkoholen und Aldehyden. Die Flächendesinfektionsmittel tragen wir mehrfach auf eine Oberfläche auf und arbeiten uns vom hintersten Teil des Raums bis nach vorne, zur Tür vor.

ZUR PERSON Marcell Engel (46) ist Gründer von Akut SOS Clean. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bad Soden hat sich auf Desinfektion, Schädlingsbekämpfung und Dekontamination spezialisiert. Zu den Auftraggebern gehören neben Privatpersonen auch Behörden, Militär sowie Unternehmen. Im Auftrag der Bundesregierung ist die Firma Bestandteil einer Pandemieprävention für Massenverkehrsmittel. Weitere Infos auf www.akutsosclean.de.

Welche Aufgabe ging Ihnen besonders nahe?

Das war die Evakuierung eines Seniorenheims, eine höchstdramatische Situation. Es war mehr oder weniger von heute auf morgen notwendig, da es einen infizierten Pfleger gab. Die Bewohner mussten in der Zwischenzeit in eine Behelfsunterkunft gebracht werden, darunter viele bettlägerige Menschen. Da mussten wir nicht nur als Desinfektor, sondern auch als Seelsorger auftreten. Innerhalb von 24 Stunden sollten sie wieder einziehen, in 16 Stunden waren wir durch.

Haben Sie persönlich Angst, sich mit dem Virus zu infizieren?

Nein, ich bin da angstfrei, unser Arbeitsschutz ist top. Eine Nachlässigkeit ist bei uns nicht während des Arbeitens, aber eher im privaten Bereich zu befürchten. Da muss ich sagen: Wenn sich jemand von uns infiziert, müssen wir natürlich sofort reagieren.

Haben Sie auch schon mit anderen Viren Erfahrungen gesammelt?

Ja, bei der Ebolafieber-Epidemie 2014 war ich in Sierra Leone. Ich muss gestehen, die Arbeit war für mich mit einem mulmigen Gefühl verbunden. Hier mache ich meine Kiste auf, und weiß: Das ist mein Material, mein Arbeitsschutz, alles griffbereit! Dort war ich auf fremde Materialien angewiesen, und musste viele Leichen sehen. Das Sterben direkt und unmittelbar zu erleben, gibt einem eine ganz andere Sichtweise auf die Katastrophe. Hier – beim Coronavirus – habe ich das Sterben nicht direkt erlebt. Aber ich habe zwei Tatortreiniger-Kollegen in Bergamo und New York, die mir verdeutlichen, wie schrecklich die Situation teilweise ist.

Das Interview führte Marco Partner.