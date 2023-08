Taucher nutzen Briefkasten in 19 Metern Tiefe

Hemmoor (dpa) - . Ein Briefkasten in 19 Metern Tiefe: Taucherinnen und Taucher im Kreidesee in Hemmoor (Niedersachsen) können in die gelbe Box wasserfeste Postkarten stecken. „Im Juni 2023 wurden 265 Karten dort eingeworfen“, sagte Holger Schmoldt, Betreiber der Tauchbasis am Kreidesee. „Im Schnitt kommen wir auf circa 40 Karten wöchentlich.“