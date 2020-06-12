Freitag,
12.06.2020 - 03:00
2 min
Taunusstein bereitet Freibadöffnung vor
Die Verordnung des Landes kam wie immer kurzfristig. Trotzdem will man in Taunusstein das städtische Freibad möglichst schnell öffnen.
Von Mathias Gubo
Redaktion Rheingau-Taunus
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