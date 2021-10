Tausende Liter Diesel an Nottankstellen an der Ahr abgezockt

BERLIN - Wie der SWR am Donnerstag berichtete , ermittelt die Staatsanwaltschaft in Koblenz wegen Betruges. Das, weil an Nottankstellen an der Ahr zigtausende Liter Diesel abgegeben wurden und das eben auch an Personen, die weder von der Flutkatastrophe betroffen und in einer Notlage noch sonst zum Bezug dieser Hilfe berechtigt sind. Wie der SWR berichtet, soll durch die fehlende Überprüfung der Berechtigung pro Tag tausende Liter Diesel kostenlos an jeden ausgegeben worden sein, der an den Nottankstellen vorgefahren ist. Es wurden Kleintransporter beobachtet, die 1000-Liter-Behälter auf der Ladefläche hatten, befüllten und mehrfach vorfuhren.