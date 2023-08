Taylor Swift kündigt weitere „Eras Tour“-Konzerte an

Von Ende August bis November stehen Konzerte in Mexiko, Argentinien und Brasilien an. Im Februar 2024 will Swift ihre Welttournee dann in Tokio fortsetzen. Die Europa-Etappe der Tour startet am 9. Mai 2024 in Paris und endet am 17. August 2024 in London. Swift ist auch in Deutschland zu Gast. Im Juli kommenden Jahres will sie in Gelsenkirchen, Hamburg und München auf der Bühne stehen.