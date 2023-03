Was macht eigentlich die Gruppe „Teachers for Future”?

Graffe: In diesem Bereich fehlen Menschen, die Praxiserfahrung mit hereinbringen. Beim BNE geht es ja unter anderem darum, den Schülern:innen und Studierenden Kompetenzen mitzugeben, ihnen dementsprechend nicht nur irgendwelches Faktenwissen zur Klimakrise zu vermitteln. Es geht eher um die Frage: Wie kann ich die Zukunft nachhaltig gestalten?

Buchner: Es ist wichtig, sich zu vernetzen und an die entsprechenden Menschen im Bereich der BNE heranzutreten, die aktiv etwas damit zu tun haben.

Sie haben engen Kontakt zu Funktionären der Zukunftskonzeption „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ (BNE) in Rheinland-Pfalz. Ein Projekt, das Kinder, Jugendliche und Studierende für Nachhaltigkeit sensibilisieren soll. Welche Rolle spielen Sie da?

Teachers for Future. Da denkt man erst mal an unterrichtende Lehrer. Jetzt arbeiten Sie, Herr Graffe, aber an der Uni – wie geht das zusammen?

Graffe: Teachers for Future richtet sich nicht nur an Menschen, die als Lehrkräfte tätig sind. Ich habe zwar Lehramt studiert, beschäftige mich aber mit der Lehramtsausbildung. Zurzeit sitze ich in der Physik-Didaktik, da geht es um die Physik-Lehrkräfte-Ausbildung. Heißt: Ich versuche ganz konkret die Uni dazu zu bringen, dass das Thema Nachhaltigkeit schon Bestand der Lehrerausbildung ist.

Buchner: Für uns ist Timo eine sehr wichtige Verbindung zur Uni. Ich würde sagen, du bist so eine Art ‚Trend-Aufspürer‘, der weiß, was gerade beim Thema Nachhaltigkeitsvermittlung im Unterricht in der Lehrer-Ausbildung los ist. Und wir auf der anderen Seite kennen dann die Praxis im Unterricht.