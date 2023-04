Teenager klingelt an falscher Tür und wird angeschossen

US-Vizepräsidentin Kamala Harris drückte dem 16-Jährigen und seiner Familie ihr Mitgefühl aus. „Kein Kind sollte jemals in der Angst leben, erschossen zu werden, weil es an der falschen Tür klingelt“, schrieb sie auf Twitter. Der Teenager erholt sich nach US-Medienberichten von der Verletzung. Der erneute Fall von Waffengewalt in den USA löste Proteste in Kansas City aus. Hunderte Menschen gingen laut CNN in der an den Bundesstaat Kansas grenzenden Stadt auf die Straße.