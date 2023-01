Television-Frontmann Tom Verlaine gestorben

New York (dpa) - . Der US-Sänger, Gitarrist und Songwriter Tom Verlaine ist tot. Der ehemalige Frontmann der Band Television starb nach kurzer Krankheit am Samstag (Ortszeit) in New York, wie unter anderem das Magazin „Rolling Stone“ und die „New York Times“ unter Berufung auf Jesse Paris Smith, Tochter von Rock-Legende Patti Smith, berichteten.