Temperaturrekorde an Silvester in Deutschland

„Der letzte Tag dieses Jahres wird sicherlich in Erinnerung bleiben - zumindest was das Wetter angeht“, sagte Tobias Reinartz von der Wettervorhersagezentrale. Es sei „außergewöhnlich mild“. Schon am Samstagmorgen zeigten manche Stationsthermometer entlang des Rheins 17 Grad. „Im Südwesten sowie mit Föhnunterstützung auch in Alpennähe sind bis zu 20 Grad, am Oberrhein sogar bis zu 22 Grad drin“, sagte der Meteorologe voraus.