Tennis-Weltranglistenturnier des TCB Darmstadt abgesagt

Das für Mitte August geplante Weltranglistenturnier des TCB Darmstadt ist abgesagt. Der Tennisclub hofft nun, ein Turnier der neuen DTB-Einladungsserie im Sommer ausrichten zu können.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 23.04.2020 um 01:00 Uhr publiziert.