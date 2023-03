Terence Hill: Bereit für neuen Western

Hill deutete zugleich eine Rückkehr seiner Filmfigur Trinità aus „Die rechte und die linke Hand des Teufels“ (1970) an. „Der Film beginnt so: Man sieht Trinità auf seiner berühmten „Sänfte“ und dann sie, die Nonne, umringt von drei bedrohlichen Cowboys. Er erkennt, dass sie in Gefahr ist, und rettet sie vor den dreien. Hier beginnt die Geschichte, die den Titel „Trinity, die Nonne und der Revolver“ trägt.“ Er hoffe, im Sommer mit den Dreharbeiten beginnen zu können, fügte Hill hinzu. Der Schauspieler wurde vor allem mit Italowestern bekannt, die er gemeinsam mit Bud Spencer (1929-2016) drehte.