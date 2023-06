„The Rock“: Durch Töchter wurde mir der Sinn des Lebens klar

Er habe sich schon zuvor für motiviert gehalten, doch die Geburt seiner ersten Tochter habe in ihm eine ganz neue Art von Ehrgeiz, Inspiration und auch seinen Beschützerinstinkt geweckt, sagte der Action-Star („Fast & Furious“, „Red Notice“). „Jetzt kenne und verstehe ich die Freude und die Ehre, die es bedeutet, Vater zu sein“, so der Profi-Wrestler. Am vergangenen Sonntag wurde in den USA Vatertag gefeiert.