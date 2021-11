The Show must go on: Wie gut kennen Sie Freddie Mercury?

Freddie Mercury während eines Auftritts in London am 15.07.1985. (Foto: dpa )

MAINZ - „Ich werde kein Rockstar sein. Ich werde eine Legende sein.“ Das hat er auch geschafft. Und wie, denn die Band Queen wurde durch Freddie Mercury weltbekannt. Seine markante Stimme, sein prägnanter Gesang und vor allem seine gewaltige Bühnenpräsenz bei Konzerten waren das, was Fans weltweit an der britischen Gruppe liebten. Und das machte ihn tatsächlich zur Legende. Heute vor 30 Jahren, am 24. November 1991, ist Freddie Mercury viel zu früh an den Folgen seiner AIDS-Erkrankung gestorben.

Noch ein Zitat: „Wenn ich tot bin, möchte ich als Musiker von Wert und Substanz in Erinnerung bleiben.“ Auch das hat er zweifelsohne geschafft. An was erinnern Sie sich? Sein 30. Todestag ist Anlass genug, Ihr Wissen über die Musik-Legende zu zeigen. Also dann, los geht es. Viel Spaß mit unserem Quizz.

