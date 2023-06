The Who in Berlin - Zeitreise für Rockerherzen

Beendet wurde der Abend, wie sollte es anders sein, mit dem legendären „Baba O'Riley“. Keiner weiß, ob das womöglich das letzte Mal The Who in Deutschland gewesen ist – eine Abschiedstour war es nicht. Noch im Mai wollte Daltrey nicht ausschließen, dass ihr Konzert in Berlin der letzte Auftritt in Deutschland für The Who sein wird. „Mit 79 Jahren muss ich realistisch bleiben“, sagte Daltrey damals im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur in London. „Jede Show könnte die letzte sein.“