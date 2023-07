Theaterfestival Avignon: Schweigeminute für getöteten Nahel

Avignon (dpa) - . Das Theaterfestival Avignon hat mit viel Sozialkritik und einer Schweigeminute für den bei einer Polizeikontrolle nahe Paris getöteten 17-jährigen Nahel begonnen. Den Auftakt im berühmten Ehrenhof des Papstpalasts gab am Mittwochabend „Welfare“ (Wohlfahrt) in einer Inszenierung von Julie Deliquet - ein Stück über das soziale Elend im Jahr 1973 in einem New Yorker Sozialamt.