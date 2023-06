Theaterleiter Ulrich Khuon: „Üben zuzuhören“

Berlin (dpa) - . Der langjährige Theaterintendant Ulrich Khuon hat für mehr Gelassenheit und Dialogbereitschaft in aktuellen Debatten plädiert. Die Gesellschaft erlebt er als gereizt. „Die Themen werden in einer Dramatik diskutiert, wo ich dann oft sagen würde: 'Wir machen es jetzt mal so. Und dann gucken wir in zehn Jahren. Wir vertrauen dem Prozess'“, sagte Khuon der Deutschen Presse-Agentur. „Ich muss nicht heute die endgültige Antwort haben.“