„This Is Us“-Star Milo Ventimiglia hat geheiratet

In der preisgekrönten TV-Serie „This Is Us - Das ist Leben“ über drei Leute, die am selben Tag geboren wurden, spielte Ventimiglia den Familienpatriarchen Jack Pearson. Mandy Moore schlüpfte in die Rolle der Ehefrau. Im vorigen Jahr wurde Ventimiglia auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit einer Sternenplakette gefeiert. Die Zeremonie hing zeitlich mit der Fernsehpremiere der sechsten Staffel der Drama-Serie zusammen.