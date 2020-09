Thomas D.: Der Tote im Kofferraum

Auf einer Wiese bei Weiler nahe Bingen wurde 2009 ein ausgebranntes Auto mit der Leiche von Thomas D. entdeckt. (Foto dpa; Montage: vrm/ap)

BINGEN/BAD KREUZNACH - Wer hat Thomas D. umgebracht? Und wie ist der damals 31-Jährige zu Tode gekommen? Das wissen die Fahnder bis heute nicht. Fakt ist, dass die Leiche von D. im Dezember 2009 in einem ausgebrannten Mercedes in Weiler in der Nähe von Bingen gefunden wurde.

Der junge Mann galt in den Tagen vorher als vermisst. Dennoch hat es einige Zeit gedauert, bis die verkohlte Leiche im Kofferraum identifiziert werden konnte.

Der passionierte Pferdesportler hatte zu Lebzeiten nicht nur Freunde. Er war in einige krumme Geschäfte verwickelt, hatte am Tag seines Verschwindens sogar noch einen Gerichtstermin in Bad Kreuznach. Wurden ihm seine kriminellen Machenschaften zum Verhängnis?

