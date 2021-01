Thomas-Morus-Haus: Heimbesuch ist wieder möglich

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSMANNSHAUSEN - (red). Im Thomas-Morus-Haus sind Besuche wieder möglich. Das teilt die Einrichtung mit. Nachdem kurz vor dem Jahreswechsel Corona-Fälle in der Einrichtung aufgetreten waren, stand das Haus wochenlang unter Quarantäne, berichtet die HDV gemeinnützige GmbH, die das Altenpflegeheim betreibt. Inzwischen seien alle Bewohner und Mitarbeiter mit durchweg negativem Ergebnis getestet worden, so die Leiterin der Einrichtung Tatyana Kleinschmidt. Daraufhin seien das Besuchsverbot sowie der Belegungsstopp für die Einrichtung aufgehoben worden. Ein angepasstes Besuchskonzept mit Testmöglichkeiten mache Besuche wieder möglich. Mitte Januar wurden alle Bewohner und Mitarbeiter, die dies wollten, gegen Covid-19 geimpft seien. Dabei seien vom mobilen Impfteam des Rheingau-Taunus-Kreises über 80 Impfdosen verabreicht worden. Im Großen und Ganzen wurden die Impfungen nach Auskunft der Heimleiterin gut vertragen. Der Termin für die zweite Impfung sei Anfang Februar geplant. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass auch der Impfstoff mit der Zeit seine Wirkung entfaltet und wir damit mehr Schutz für die Bewohner erwirken“, so Kleinschmidt.