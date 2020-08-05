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Mittwoch, 05.08.2020 - 16:47
2 min

THW auf dem Weg nach Beirut

Den ganzen Mittwoch über haben sich die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks aus der Region auf den Einsatz im Libanon vorbereitet. Noch an diesem Abend werden sie ausgeflogen.

Denise Kopyciok: Volontärin
Von Denise Kopyciok
Volontärin
Im Zentrallager des THW in Mainz wird Material für Beirut verladen. Foto: Michael Walsdorf / THW

Im Zentrallager des THW in Mainz wird Material für Beirut verladen. (Foto: Michael Walsdorf / THW )

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