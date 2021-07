THW-Helfer in Flutgebieten beschimpft und mit Müll beworfen

Die Hilfsaktionen der VRM, Leser helfen, Ihnen leuchtet ein Licht, Echo hilft und Helft uns helfen rufen zu Spenden für die Flutopfer in den Eifelgemeinden Ahrbrück und Hönningen auf. Unser lokaler Partner, der gemeinnützige Bürgerverein Ahrbrück, hat für die Spendenaktion ein eigenes Konto eingerichtet. Jeder gespendete Euro erreicht die am stärksten getroffenen Opfer der Flutkatastrophe.Sie können auch per Paypal spenden überoder an E-MailAlle Spenden für die Flutopfer können steuerlich abgesetzt werden. Für Spenden bis zu 300 Euro reicht ein Überweisungsbeleg aus. Die Menschen in Ahrbrück und Hönningen freuen sich über jede Spende. Die Hilfsaktionen der VRM sagen schon jetzt: Herzlichen Dank.