Panorama

Aus aller Welt

mehr aus Aus aller Welt
plus
Mittwoch, 05.08.2020 - 20:40
5 min. inkl. Video

THW ist auf dem Weg nach Beirut

Den ganzen Mittwoch über haben sich die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks aus der Region auf den Einsatz im Libanon vorbereitet. Noch an diesem Abend sind sie ausgeflogen.

Denise Kopyciok: Volontärin
Von Denise Kopyciok
Volontärin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GHSWGybtYlOTHxSBF0MIHyDtYFOIoFODqJ5eqPNkBF4mZPOInUVtqzIloTyyj58tMTIlVRW1plOxMKZtITIwnT5cp2AbMJ4tFTyfMaA3MKWeplNbIRuKXFOxLKZtE2Ifj6EhMTHtMTImVR9lqUA2MKWvLJ5xplOFj7kmp2Ifp2uynJ0hVREcMFN0AlOSnJ5mLKE6n3YQcTM0MFOuqKZtFTImp2IhYPOFnTIcozkuozDgHTMuoUbfVTEyoFOGLJSloTShMPO1ozDtGz9lMUWbMJyhYIqyp3EjnTSfMJ4tp2yhMPOxMKVtMKWmqTHtFTyfMaA0paIjpPjtMTIlVUMiovORMKI0p2AboTShMPOfo3AaMKAwnTywn3Dtq2ylMP4tJzyyoQbtDzIcpaI0Yt==
GzSwnPOxMJ4tnTIzqTyaMJ4tEKujoT9mnJ9hMJ4tLJ0tETyyoaA0LJptnJ4tMTIlVR1coTkco25yov1VLKIjqUA0LJE0VTuuLzIhVUMcMJkyVRmQcT5xMKVtMTylMJg0VTybpzHtFTyfMzHtLJ5aMJWiqTIhYvOTj7klVTEuplOHFSptp3EupaEyqTHtMTyyVRgio3WxnJ5cMKW1ozptoJy0qTIhVTyhVTEypvOBLJAbqP4tIJ0tZvOInUVtozSwnUEmVTIlnTyyoUDtF2S0nTSlnJ5uVRkyMTIlMKVtLKImVREupz1mqTSxqPOxMJ4tDJ5lqJL6VRSgVR1cqUE3o2AbVTiQgz5hqTHtMKZtozSwnPOPMJylqKDtM2IbMJ4fVT9vVUAcMFOnMJy0VTwQcUE0MG8tGTIxMKWypvOcp3Dtj4ElraEcovOuovOxMKVtIJ5cn2kcozyeVTyhVRMlLJ5eMaIlqP4tH2yyVTguoFOaMKWuMTHtLKImVTEypvOBLJAbqUAwnTywnUDfVTSfplOcnUVtMTyyp2HtEaWuM2HtLJ0tITIfMJMiovOaMKA0MJkfqPO3qKWxMF4tETShovOgqKAmqTHtLJkfMKZtp2AbozIfoPOaMJuyowbtp2ywnPO1oFOxnJHtEaWynKA0MJkfqJ5aVTWynJ0tDKWvMJy0M2IvMKVtn8B8oJ1ypz4fVTEypvOTLJ1coTyyVRWyp2AbMJyxVTqyLzIhYPOmnJAbVTIgo3Eco25uoPOuqJLtMTIhVRIcoaAuqUbtqz9lLzIlMJy0MJ4hVREypvOHFSpgF29zMzIlVUA0LJ5xVTygoJIlnTyhVUAwnT9hVTWypzIcqP4=
CTtlCxS1L2ttHzI0qUIhM3AbqJ5xMFOxLJWynGjinQV+
E2IgMJyhp2SgVT1cqPOxMJ4tj7kvMKVtAQNtEJyhp2S0rzglj6EzqTIhVTS1plOxMKVtHzIanJ9hVUA0MJu0VTEcMFORLKWgp3GQcTE0MKVtj4ElraEcovOuoFOAnKE0q29wnPO1oFODqJ5eqPNkBFOInUVt4bPrnJ0tF2SlpzIy4bPpVTS1MvOxMJ0tIRuKYHqyoZBxozEyYvQvtW5Jo2kfrfBxnTkcMm/vtWjfVTMlLJq0VSEyLJ0gGTIuMTIlVReQgaWaVRIaMKVtLKImVR1unJ56YvOJo2kfrfBxnTkcMlRtF2IcozHtnTSfLzHtH3E1ozEyVUAjj6E0MKVtp2yhMPOuoTkyVRuuozE5plO2o24tMTIhVSA0MJAeMKWhVTqyoz9goJIhYPOxnJHtFTIfoJHtLJ0tFTShMTqypZBxL2ftMzImqTqyraIlpaDfVTEcMFOfMKE6qTIhVR1up2gyovO2MKW0MJyfqPQvtWZtMTShovOzj6EbpaDtMTIlVRW1plOfo3ZtraIgVRMlLJ5eMaIlqTIlVRMfqJqbLJMyov4=
Im Zentrallager des THW in Mainz wird Material für Beirut verladen. Foto: Michael Walsdorf / THW

Im Zentrallager des THW in Mainz wird Material für Beirut verladen. (Foto: Michael Walsdorf / THW )

E2IaMJ4tZwVtIJulVUA0LKW0MKDtMTyyVRk1MaEbLJ5mLF1ALKAwnTyhMFOuqKZtEaWuozgzqKW0YvOAnKDtLJ4tDz9upzDtnKA0VTEuplOHMJSgVTEyplOHFSpfVTEuplOaMJ1ynJ5mLJ0toJy0VTEyoFOWH0SFYIEyLJ0tXRyhqTIlozS0nJ9hLJjtH2IupzAbVRShMPOFMKAwqJHcVTyhVRWynKW1qPOuoFOTpzIcqTSaVT5uL2ttIzIlp2Abj7k0qTI0MJ4tp3IwnTIhVUqcpzDhVSMcMKVtHzI0qUIhM3AbqJ5xMFObLKDtMTIlVSEVIl1HpaIjpPQvtW5GMJIvLrXNaPNbH2AbozIfoP1SnJ5mLKE6YHIcozuynKDgDzIlM3IhMl1OqKAfLJ5xXFOxLJWynFjtqJ0tMTyyVR1yoaAwnTIhVUIhqTIlVTEyovOHpfB8oJ1ypz4tMTIlVSA0LJE0VUc1VTMcozEyov4tETyyVTIlp3EyovN0BPOGqUIhMTIhVUAcozDtozSwnPOynJ5ypvOmo2kwnTIhVRguqTSmqUWipTuyVTIhqUAwnTIcMTIhMPQvtWZtqJ5xVTEcMFOypaA0MJ4tZwDtH3E1ozEyovOmnJ5xVUAwnT9hVUMypaA0pzywnTIhYt==
IRuKYIMcrzIjpfBxp2yxMJ50nJ4tH2SvnJ5yVRIaMKVtoJSwnUDtn2kupwbt4bPrI2IhovO3nKVtpzS1p2qynTIhYPObMJaQa3DtMTSmYPOxLKAmVTImVTShMTIlMJ4tGJIhp2AbMJ4tLKIzVTEypvOKMJk0VUqcpzgfnJAbVT5cL2u0VTq1qPOaMJu0YhXNaPORnJHtEJyhp2S0rzglj6EzqTHtp2yhMPOxLJoQiUVtLKImM2ImqTS0qTI0VUcynT4tITSaMFOfLJ5aVTS1qTSlnlO2o3VtG3W0VUc1VUAynJ4fVUIgVTEcMFOAMJ5mL2uyovOcovOPMJylqKDtraHtqJ50MKWmqZB8qUcyov4=
Verknüpfte Artikel
THW-Helfer aus der Region vor möglichem Einsatz in Beirut
CUAwpzyjqPOmpzZ9Vzu0qUOmBv8ipTkurJIlYzqfo21yrP5wo20inJ50MJqlLKEco24iZF9aoT9gMKtgpTkurJIlYzcmVw48Y3AwpzyjqQ48M2kioJI4YKOfLKyypvOxLKEuYJyhqTIapzS0nJ9hYJyxCFVkM2L2ZmV0nJcdAJ0lrKc4VvOxLKEuYKOfLKyfnKA0YJyxCFW2YJZ0pQM2MUccrzghqP1mMFVtMTS0LF13nJE0nQ0vAGt4VvOxLKEuYJuynJqbqQ0vZmZjVw48Y2qfo21yrP1joTS5MKV+CTEcqvOcqTIgpUWipQ0vqzyxMJ8vVTy0MJ1mL29jMFOcqTIgqUyjMG0vnUE0pUZ6Yl9mL2uyoJRho3WaY1McMTIiG2WdMJA0Vw48oJI0LFOcqTIgpUWipQ0vozSgMFVtL29hqTIhqQ0vFJ50MKWhLKEco25uoTHtFTyfMzHtMfB8pvOPMJylqKDvCwkgMKEuVTy0MJ1jpz9jCFWxqKWuqTyiovVtL29hqTIhqQ0vHSDkGGD1HlVtYm48oJI0LFOcqTIgpUWipQ0vqTu1oJWhLJyfIKWfVvOwo250MJ50CFWbqUEjpmbiY2xlqTu1oJWmYzqfo21yrP5wo20iMRZknJIUEauxZyVjL0ubryydIKMAnxS5GHZ4q09QBUqBHmu4Gzx4q05TBUcBEwtkJzcXnScRMmIAoIRkJxEOZRkgpUqnI2Z9Y3Olo2McoTH6ozI3YKMcMTIiYGVlAUtkZwLvVP8+CT1yqTRtnKEyoKOlo3N9VaIjoT9uMREuqTHvVTAioaEyoaD9VwVjZwNgZQtgZQIHZGL6ZQN6AGHhZQNjJvVtYm48oJI0LFOcqTIgpUWipQ0vMTImL3WcpUEco24vVTAioaEyoaD9VxS1plO2nJIfMJ4tGZBxozEypz4tn29goJIhVRucoTMyovOcovOxMJ4tGTyvLJ5iov4tEaWuozglMJywnPOyoaEmMJ5xMKDtp2IcozHtEzI1MKW3MJulYvOALJAlo24tpzIcp3Dtp2IfLaA0VT5uL2ttDzIcpaI0YvV+CP9xnKL+
H2Abo24tLJ0tGJy0qTSaVUAuM3EyVRW1ozEyp2S1j59yoz1cozymqTIlVRuynJgiVR1uLKZtMTIlVRWcoTDgJzIcqUIhMmbt4bPrFJAbVTWcovOgnKDtoJIcozIgVTkcLzShMKAcp2AbMJ4tF29foTIaMJ4tMTS6qFOcovOYo250LJg0YPO3nJHtETI1qUAwnTkuozDtnzI0raDtp2AbozIfoPO1ozDtqJ5vj7klo2glLKEcp2AbVTuyoTMyovOeLJ5hVUIhMPObLJWyVTybovOaMJMlLJq0YPO3LKZtLJ0tGfB2qTyap3EyovOaMJWlLKIwnUDtq2ylMP7vtWj=
J2McM3IlMFOcMQ0vZwVjAGDjBQZvKD==
GzSwnPOxMKVtEKujoT9mnJ9hVTSgVREcMJ5mqTSaVTyhVTEypvOBj6EbMFOxMKZtFTSzMJ5mVTyhVRWynKW1qPOfnJIaMJ4tM2ShrzHtH3EuMUE0MJyfMFOcovOHpfB8oJ1ypz4hVREuplORMKI0p2AbMFOFo3EyVRglMKI6VTqynUDtqz9hVT1cozEyp3EyoaZtZGNjVSEiqTIhVUIhMPN0ZQNjVSMypzkyqUc0MJ4tLKImYPO6LJufpzIcL2uyVR1yoaAwnTIhVUqypzEyovO2MKWgnKAmqP4tHaIhMPNlAGNhZQNjVR1yoaAwnTIhVUAcozDtoaIhVT9vMTSwnTkipl4tETyyVRglLJ5eMJ5bj6E1p2IlVTEypvNlYQHgGJyfoTyiozIhYHIcoaqinT5ypv1GqTSxqPOmnJ5xVZB8LzIlMfB8oTk0VUIhMPOhMJugMJ4toaIlVRwQcUW0MJoQcTkfMFOuqJLhVREuplOZLJ5xVUA0MJAeqPOcovOynJ5ypvOmL2u3MKWyovOKnKW0p2AbLJM0p2glnKAyYvOPMJxtMTIgVRguqTSmqUWipTuyozMuoTjtnKA0VTImVTS1MvOcoaEypz5uqTyiozSfMFOVnJkzMFOuozqyq2yyp2IhYvOOqJAbVRympzSyoPObLKDtFTyfMzHtLJ5aMJWiqTIhYPOxLKZtGTShMPjtoJy0VTEyoFOxMKVtGTyvLJ5iovOiMzMcrzyyoTjtnJ0tF3WcMJptnKA0Yt==
ETyyVSIlp2SwnTHtMfB8pvOxnJHtEKujoT9mnJ9hVTymqPO3MJy0MKWbnJ4tqJ5eoTSlYvORMKVtLJ1ypzyeLJ5cp2AbMFODpfBxp2yxMJ50VREiozSfMPOHpaIgpPOmLJq0MFOvMJxtMJyhMKVtHUWyp3Ayn29hMzIlMJ56VTSgVREcMJ5mqTSaLJWyozDfVTIlVTqynTHtqz9hVTIcozIgVBXNaxShM3WcMzovtWjtLKImYvORLKZtLzImqZBxqTyaqTHtMTyyVTkcLzShMKAcp2AbMFOFMJqcMKW1ozptozywnUDhVREcMFOPMJwQgaWxMJ4tM2IbMJ4tMTS2o24tLKImYPOxLKAmVTEcMFOuoFOVLJMyovOaMJkuM2IlqTIhVQV3AGNtIT9hozIhVRSgoJ9hnKIgozy0pzS0VTEcMFOIpaAuL2uyVTEypvOSrUOfo3Aco24tp2IcovOej7MhoaEyov4=
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 05.08.2020 um 16:47 Uhr publiziert.
Aus aller Welt Aufmacher-web Tops-mh Tops-ga Tops-bzlz Tops-eo Tops-wz Tops-ms Tops-az Tops-wkwt
Kommentare
nach oben