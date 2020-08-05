THW ist auf dem Weg nach Beirut

Den ganzen Mittwoch über haben sich die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks aus der Region auf den Einsatz im Libanon vorbereitet. Noch an diesem Abend sind sie ausgeflogen.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 05.08.2020 um 16:47 Uhr publiziert.