Ticker: Demonstrationen im Maulbacher Wald

HOMBERG/STADTALLENDORF/DANNENROD/MAULBACH - Barrikaden, Mahnwache und fallende Bäume: Der Konflikt um die Rodungen für den Weiterbau der Autobahn 49 hat sich am Montag fortgesetzt. Die Baumfällarbeiten und der Protest von Umweltschützern dagegen konzentrierten sich diesmal auf den Maulbacher Wald bei Homberg (Ohm). Die Aktivisten leisteten erneut Widerstand, wie ein Polizeisprecher berichtete. Er sprach von einem weitgehend friedlichen Verlauf. Erneut waren zahlreiche Beamte im Einsatz.

19.45 Uhr: Fazit der Polizei am Abend: Über 20 Personen in Gewahrsam genommen

Die diversen Protestaktionen gegen die Baumfällarbeiten im Bereich des Herrenwaldes und des Maulbacher Walds an unterschiedlichen Orten dauern laut Polizei bis in die Abendstunden an. Dabei sei die Rettung einer Person, die sich innerhalb einer vom Einsturz bedrohten Barrikade verschanzt hatte, besonders hervorzuheben. "Dies konnte durch speziell geschulte Einsatzkräfte verhindert und die Person unverletzt gerettet werden", teilte die Polizei am Montagabend mit.

Speziell die Blockade der L3343 beschäftigte die Beamten zwischen Dannenrod und Appenrod. Seit dem Morgen sollen zunächst sechs Aktivisten einen Tieflader mit einer Planierraupe blockiert haben. Weitere Aktivisten kletterten laut Polizei kurze Zeit später auf das Dach der Raupe und hinderten das Gespann so an der Weiterfahrt. Da sich die Aktion in Sichtweite des A49-Camps abspielte, fanden sich nach kurzer Zeit rund 80 Aktivisten dort ein und blockierten die Straße sowie zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei. "Aufgrund der Höhe der Planierraupe wurden spezielle Einsatzkräfte hinzugezogen", heißt es in der Mittelung der Polizei. Der Einsatz dort laufe Stand 19.38 Uhr noch. Auf der Straße und in den umliegenden Wiesen befinden sich laut Informationen der Ordnungshüter noch Personen.

Aktivisten haben den Zugang blockiert. Für die Beamten ist zwischenzeitlich kein Durchkommen. (Christian Dickel)

An der Mahnwache Maulbach nahmen laut Polizeiangaben am Vormittag bis zu 30 Personen teil. Im späteren Verlauf erklärten die Beamten diese Örtlichkeit zum Sicherheitsbereich. Die zuständige Versammlungsbehörde stellte den Versammlungsteilnehmern einen Ersatzort für ihren Protest zur Verfügung, den die Versammlungsteilnehmer jedoch nicht annahmen. Am späten Vormittag erklärten die Beamten die Mahnwache für beendet, da sich die Teilnehmer weigerten, den eingerichteten Sicherheitsbereich zu verlassen. Laut Polizei nahmen sie im Anschluss rund 20 Personen in Gewahrsam. "Gegen den Versammlungsleiter wurde ein Ermittlungsverfahren, gegen die weiteren Teilnehmer Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet", heißt es weiter vonseiten der Polizei.

Bereits seit dem Wochenende halten elf Personen eine Baustelle der A49 im Bereich der Anschlussstelle Neuental besetzt . Eine Person war in diesem Zusammenhang auch auf einen Kran geklettert. Trotz intensiver Verhandlungen weigerte sich die Person, den Kran zu verlassen. Wegen des aufkommenden Windes bestand laut Polizei akute Gefahr für diese Person. Mittlerweile habe sie den Kran jedoch verlassen.

Im Waldbereich haben die Beamten im Laufe des Tages diverse Barrikaden, Tripods und Baumhäusern geräumt. "Insgesamt wurden neun Personen durch speziell ausgebildete Höhenrettungskräfte gesichert abgeseilt, niemand wurde verletzt", teilte die Polizei am Abend mit. Insgesamt seien durch über 20 Personen in Gewahrsam genommen worden.

14.23 Uhr: Spontandemo in Homberg

In Homberg hat sich eine Spontandemo zusammengefunden. 31 Polizeieinheiten sind im Einsatz. Der Kreisel ist aktuell besetzt. In der Spitze befanden sich dort 100 Personen. Gegen Nachmittag wurde die Veranstaltung durch den Veranstaltungsleiter beendet und die Teilnehmer verließen die Örtlichkeit.

31 Polizeieinheiten sind in Homberg im Einsatz. Grund ist eine Spontandemo am Kreisel. (Foto: Dickel)

13.25 Uhr: Vier Harvester im Einsatz

Insgesamt sind es vier Harvester, die im Volleinsatz sind. Im Wald sind noch einige wenige Demonstranten, die sich aber weit abseits der Fällarbeiten bewegen. Der Einsatzbereich ist unterdessen großräumig abgesperrt und für niemanden zugänglich.

13.04 Uhr: Aktivistin aus Hängematte entfernt

Lange hat die Aktion gedauert, doch den Einsatzkräften ist es endlich gelungen, eine Aktivistin aus ihrer Hängematte zu entfernen. Im Hintergrund sind mittlerweile die Harvester im Einsatz, die die Rodungsarbeiten aufgenommen haben.

Eine Aktivistin verschanzte sich auf einer Hängematte. Mit viel Mühe konnte sie von den Einsatzkräften vor Ort zu Boden gebracht werden. (Christian Dickel)

12.30 Uhr: Es läuft alles gesittet ab

Bisher läuft alles gesittet ab, berichtet unser Reporter vor Ort. Der Einsatzbereich wurde von der Polizei bis auf Weiteres abgesperrt, um die Sicherheit zu gewährleisten.

11.50 Uhr: Mahnwache aufgelöst

Im Wald passiert aktuell wenig. Die Höhenretter bereiten sich auf ihren Einsatz vor. Unterdessen wurde die Mahnwache am Maulbacher Sportplatz vollständig aufgelöst.

Eine Hebebühne kommt zum Einsatz, um die Demonstranten, die sich in den Bäumen verschanzt haben, sicher zu Boden zu bringen. (Christian Dickel)

11.10 Uhr: Aktivisten widerstandslos von Tripod geholt

Die beiden Aktivisten wurden sicher von den Tripods entfernt und haben sich widerstandlos ergeben. Die erste Aktion ist somit erledigt. Rund 200 Meter entfernt geht es weiter, wo sich die Beamten um die bereits angesprochenen weiteren Tripods kümmern werden...

Einsatzkräfte der Polizei begutachten einen Tripod. Aktivisten sind zur Unterstützung des Demonstranten in luftiger Höhe mit vor Ort. (Christian Dickel)

10.45 Uhr: Polizei rückt mit Hebebühne an

Einige Meter weiter befindet sich ein weiterer Tripod. Auf ihm befinden sich zwei Aktivisten. Die Polizei rückt mit einer Hebebühne an, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewähren. Aufgrund der waghalsigen Konstruktion aus Drahtseil und Hängematte müssen beide Aktivisten wohl zeitgleich aus der Luft geholt werden, berichtet unser Reporter.

10.14 Uhr: Aktivisten auf Tripods

Eine Frau sitzt auf einem Tripod und singt. Ein weiterer Aktivist sitzt auf einem Tripod am Boden. Etwa 50 Demonstranten sind unmittelbar vor Ort, berichtet die Polizei.

Aktivisten sitzen auf zwei Tripods. Die Polizei spricht von rund 50 Aktivisten, die sich in unmittelbarer Nähe befinden. (Christian Dickel)

09.56 Uhr: Lage ist noch entspannt

Generell ist die Lage rund um den Maulbacher Wald nocht entspannt...

09.45 Uhr: Mehr als 1000 Beamte im Einsatz

Beamte im unteren vierstelligen Bereich aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen sind an diesem Montag im Einsatz.

09.36 Uhr: Polizei sperrt großräumig ab

Kein Durchkommen. Der Zugang zum Maulbacher Wald wird von der Polizei komplett abgesperrt. Auch die Presse muss sich vorerst gedulden, wie unser Reporter vor Ort berichtet.

Die Polizei sperrt in Richtung des Maulbacher Waldes erst einmal alles ab. (Christian Dickel)

09.06 Uhr: Polizei sichert die A5

Aktivisten hatten sich am vergangenen Donnerstag von einer Autobahnbrücke abgeseilt und stundenlang den Verkehr lahmgelegt. Die A 5 bei Alsfeld wurde nun von der Polizei gesichert, um einen ähnlichen Vorfall zu verhindern.

Früher Morgen: Sitzblockade in Stadtallendorf

Bereits am frühen Morgen kam es laut Polizei im Gewerbegebiet von Stadtallendorf zu einer spontanen Sitzblockade mit 24 Personen. Nach rund einer Stunde führten diese Personen einen friedlichen Aufzug durch das Stadtgebiet in Richtung der Mahnwache am Herrenwald durch.

08.30 Uhr: Rund 40 Beamte umstellen Maulbacher Wald

Der Maulbacher Wald, der sich östlich von Homberg (Ohm) befindet, wird von rund 40 Beamten umstellt. Ein Harvester ist offenbar auf dem Weg, um die Rodungsarbeiten aufzunehmen.

08.23 Uhr: Noch ist es ruhig

Am Morgen ist die Lage entspannt. Noch ist von Seiten der Protestanten weder etwas zu hören noch zu sehen.